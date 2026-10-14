一到換季就皮膚敏感？營養師推6大抗敏急救食物　舒緩過敏不適

每到換季，氣溫濕度起伏不定，再加上現代人的熬夜生活習慣、空汙（空氣污染）影響，不只敏感體質成了文明病，肌膚不穩定的狀況也接連浮現！



面對躁動不已的體質、肌膚狀態，除了依靠專業醫生協助，抑或者保養品舒緩，日常又有甚麼簡單對策呢？YouTube人氣營養師Nutritionist Charlene，便與女孩們分享「舒緩過敏不適的6大飲食方針」！

舒緩過敏不適的6大飲食（點擊放大瀏覽）▼▼▼

營養師推6大抗敏急救食物（01製圖；AI生成圖）

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1. 金針菇

總是在火鍋界被淘汰，被許多女孩嫌棄的「明天見」－金針菇，真的別小看！營養師分享，金針菇雖然不好消化，但適度攝取反而能有助於身體代謝不好的物質，同時增強免疫力！當免疫力、代謝順暢了，自然敏感問題就會減少找上門。

2. 紅蘿蔔

挑食的女孩們注意了～想必有許多人不喜歡吃紅蘿蔔吧？不光是顏色讓人害怕，那特殊的氣味更是令人退步！不過營養師也提醒，紅蘿蔔富含豐富胡蘿蔔素，能有效增強免疫力，且對於肌膚過敏感、花粉敏感也有很好的預防效果喔！

3. 蜂蜜

許多人都曉得，蜂蜜對於腸道相當友善，不只能促進消化代謝，也能緩解妳的肌膚疑難雜症！營養師表示，攝取天然蜂蜜能有效促發體內的蛋白質、提高面對刺激時的反應力，相對的當環境、空氣有害粒子侵入時，能及時做舒緩防衛。

4. 豆腐

豆腐是高蛋白質的飲食良伴，也是多數人在維持體態時的飽足感來源，但妳不知道的是，豆腐其實也能預防敏感肌！營養師解釋，豆腐豐富蛋白質和大豆異黃酮，有助於提升腸道的免疫力，腸道健康顧好了，代謝、循環都會跟著提升。

5. 紅棗

紅棗是亞洲人入藥、煲湯的重要食材，而它猶如紅豆泥般的鬆軟、輕甜口感也深受男女老少喜愛！然而紅棗不光是養生、補氣聖品，由於其含有大量環磷酸腺苷，對於預防肌膚敏感、舒緩體質穩定也有不錯的效果喔！

6. 金奇異果

最後一款超級食物，就是金色奇異果！奇異果營養價值高，不只是養顏聖品，也是身體的天然補品！營養師解惑，由於金色奇異果擁有豐富的維他命C，能強健皮膚組織、對抗自由基，對於肌膚敏弱狀況的預防相當有感！

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