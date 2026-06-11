46歲湯唯5招凍齡法公開：清淡飲食配自製蘋果薑茶｜推介3款養生茶

今年46歲的國際影后湯唯早前出席公開活動時，以一身寬鬆黑色套裝亮相，豐腴體態激起外界揣測是否即將迎來第二胎，再度成為全亞洲影迷討論焦點。



然而值得關注的是，身為人妻與人母的湯唯，即便邁入熟齡階段，膚況氣色與體態依舊絲毫不顯老態！也讓人好奇，她日常的身材管理與養生哲學中藏了哪些秘辛。

46歲湯唯五大凍齡養生秘訣公開（IG@tangwei_mbox；01製圖）

湯唯身材維持養生5秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 季節補湯

湯唯過去曾在採訪中幽默笑稱，自己因為姓湯，所以愛喝湯。講求清淡飲食、食療養生法則的她，便分享自己會依照季節與身體狀態，在日常飲食中搭配養生湯品。像是夏天會自製魚湯、瘦肉湯等清爽湯品，減少身體負擔；冬天則會選擇較營養的補氣湯品，為身體補足能量。也正是如此自律的飲食法則，為她調養出毫無年齡感的紅潤氣色。

2. 造上空腹一杯鹽水

自律養生的第一步，必須從起床第一杯水開始！湯唯表示，每天早晨一定會在空腹狀態下，先飲用一杯600ml溫熱鹽水，藉此幫助身體啟動循環，促進代謝與腸道蠕動。不過專家也提醒，喝鹽水養生法並不適用於所有人，尤其高血壓、腎臟疾病、水腫體質或需控制鈉攝取者，都不建議自行大量飲用。

3. 自製蘋果薑茶

湯唯也是薑茶愛好者，除了直接飲用薑茶暖身，她也會將生薑、蘋果、紅蘿蔔一起打成蔬果泥飲用。對於容易手腳冰冷、氣色暗沉，或長時間待在冷氣房的女性來說，薑類飲品可以活絡循環、紅潤氣色。尤其薑含有薑辣素等活性成分，與抗氧化、抗發炎及消化舒緩等作用相關，是養生飲品中相當不錯的選項。

4. 清淡飲食、忌口精緻澱粉

另外，湯唯平時也偏好天然、原型食物，飲食以少油、少鹽、清淡為主，並會以玉米、地瓜等原型食材取代白飯、麵食等精緻澱粉。並且精準控制糖分攝取，以此達到血糖、代謝與消化的穩定。

5. 多樣化運動訓練

湯唯的體態之所以總是緊緻、帶有輕盈感，關鍵在於她規律且多樣化的運動習慣。她的日常訓練包含皮拉提斯、徒手訓練與游泳：皮拉提斯能加強核心與身體控制力，讓體態看起來更緊緻；而每天30分鐘到1小時的深蹲、抬腿、伏地挺身等徒手訓練，則有助維持肌肉量與線條感；游泳則屬於全身性有氧運動，能提升心肺與代謝，同時對關節負擔較低。對熟齡女性來說，養成持之以恆的運動習慣才是抗老的完美對策。

熟齡養生薑茶推薦

1. 生薑蘋果紅蘿蔔汁

(1) 材料

生薑 10g、紅蘿蔔 1 根、蘋果 1 顆、溫水 200ml。

(2) 適合對象

早上容易水腫、手腳冰冷、膚色暗沉者。

(3) 補充

紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，屬於脂溶性營養素，可搭配少量油脂一起攝取，幫助身體利用。若腸胃較敏感，建議生薑用量可先減半，避免空腹飲用造成刺激。適合早晨飲用。

2. 黑糖薑片紅茶

(1) 材料

老薑 3-5 片、發酵紅茶葉、少許黑糖。

(2) 適合對象

經期悶痛、餐後消化不良、長期待在冷氣房的上班族。

(3) 補充

若有胃食道逆流、胃潰瘍或正在服用抗凝血藥物者，仍建議先諮詢專業醫師。黑糖雖能增加風味，但仍屬糖分來源，減脂期間建議控制在少量即可。

3. 薑黃肉桂燕麥奶

(1) 配方

薑泥 1 茶匙、薑黃粉 1/2 茶匙、肉桂粉少許、無糖燕麥奶 250ml。

(2) 適合對象

運動後肌肉痠痛、免疫力較弱、有慢性發炎困擾者。

(3) 補充

媲美營養「金拿鐵 Golden Milk」，很適合作為下午茶或運動後的補充飲品。

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湯唯養生法則常見問答

Q1：早上空腹喝鹽水真的能幫助代謝嗎？哪些人不適合？ A：早晨補水確實能幫助喚醒腸胃與身體循環，但「空腹喝鹽水」不一定適合所有人。若本身有高血壓、腎臟疾病、水腫體質，或平時需要控制鈉攝取，建議避免自行飲用鹽水。一般人想建立晨間養生習慣，其實可先從一杯溫開水開始，更溫和也更適合長期執行。 Q2：薑茶可以每天喝嗎？容易胃痛或胃食道逆流的人適合嗎？ A：薑茶具有暖身、促進循環的特性，適合長期待在冷氣房、手腳冰冷或經期前後容易悶痛的人。不過薑本身帶有辛辣刺激感，若有胃食道逆流、胃潰瘍、腸胃敏感，建議避免空腹飲用，也可將薑量減半。每天喝可以，但份量不宜過多，並以身體感受作為調整依據。 Q3：想用地瓜、玉米取代白飯減脂，份量該怎麼抓？ A：地瓜、玉米屬於原型澱粉，纖維含量較高，確實比精緻白飯、麵包更有飽足感，但仍然是澱粉來源，不能無限量攝取。一般可將每餐澱粉控制在一個拳頭大小，並搭配蛋白質與蔬菜，例如地瓜＋雞蛋＋燙青菜，能讓血糖更穩定，也更符合熟齡身材管理需求。 Q4：皮拉提斯、徒手訓練、游泳哪一種最適合熟齡女性？ A：若目標是改善體態與核心穩定，皮拉提斯會是很好的入門選擇；若想增加肌肉量與線條感，可搭配深蹲、抬腿、伏地挺身等徒手訓練；若膝蓋或關節較敏感，游泳則相對低衝擊。熟齡女性不必追求高強度，建議每週安排2至3次規律運動，重點是長期持續。 Q5：文章推薦的三款薑飲，什麼時間喝最適合？ A：生薑蘋果紅蘿蔔汁適合早晨飲用，但腸胃敏感者不建議空腹喝；黑糖薑片紅茶適合下午、經期前後或長時間待冷氣房時飲用，但減脂者需控制黑糖量；薑黃肉桂燕麥奶則適合作為下午茶或運動後補充。若晚上容易睡不著，建議避免太晚飲用含茶或刺激性辛香飲品。

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