女星實測「饅頭減肥法」一週狂瘦3公斤！優缺點、正確吃法全攻略

減脂時，許多人第一步就是「戒澱粉」。雖然短期內確實能讓體重掉得快，但一旦恢復正常飲食，很容易復胖。其實澱粉不是不能吃，而是要挑對碳水來源！



這幾年健身圈很紅的「饅頭減肥法」就是其中之一，透過吃「乾淨澱粉」達到瘦身效果。那麼，吃饅頭真的能瘦嗎？該怎麼吃？又有哪些優缺點呢？

為什麼吃饅頭能幫助減肥？

饅頭減肥法所指的，是最單純、不加餡、不加油的「白饅頭」。這類饅頭屬於相對「乾淨」的碳水來源，少了油脂與多餘添加物，比較不會造成血糖大起大落，有助穩定食慾與新陳代謝。而且饅頭體積大、飽足感強，熱量卻比許多主食更低。

女星夏若妍靠「饅頭減脂」回到緊緻身材

演員夏若妍曾分享自己的「饅頭減脂經驗」。

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她年初時因手術休養，體脂從23%上升到27%，體重也從50公斤胖到56公斤。待身體恢復後開始積極減脂，選擇的就是「饅頭減肥法」。她解釋，饅頭是純粹的碳水，方便控制熱量與營養比例，對運動表現也有幫助。因為饅頭消化吸收快，能迅速補充能量，讓訓練更有力。她也分享了自己的吃法：

•運動前30分鐘～1小時，吃半顆饅頭，能補充肝醣，避免肌肉流失與代謝下降。

•運動後再搭配蛋白質（例如雞胸肉、豆腐、蛋），幫助肌肉修復。



她強調，只要抓好「碳水＋蛋白質」的黃金比例，就能維持基礎代謝率，運動消耗才有效。結果她不僅沒復胖，身材反而更結實有線條。

王梓薇母女：一週饅頭減肥瘦1.5公斤

中國內地女星王梓薇也嘗試「白饅頭減肥法」，還帶媽媽一起挑戰。一週內，她最多一天吃5顆饅頭，餐次分配是早上2顆、中午2顆、晚上1顆，並搭配水或椰子水增加飽足感。

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她分享，這樣吃能保持輕微飢餓感，食慾比較穩定，不容易暴飲暴食。結果體重為小基數的她瘦了1.5公斤，體重為大基數的媽媽更是瘦了將近3公斤！

不過她也提醒，單一食物減肥不能長期執行，頂多適合短期「速效瘦身」的人。如果只靠白饅頭，容易營養不均，甚至有網友反映出現便秘問題。

饅頭減肥法的優缺點

優點：

•熱量易控管，食材簡單不複雜

•飽足感強，比白飯、麵條更耐餓

•適合運動前後補充能量



缺點：

•若只吃饅頭，營養不均衡，容易缺乏蛋白質、蔬果纖維與健康油脂

•長期執行可能導致代謝下降或腸胃不順

•口味單一，容易產生飲食倦怠



怎麼吃饅頭才健康又能瘦？

想要靠饅頭瘦身，關鍵不是「只吃饅頭」，而是把它當作主食替代品，再搭配足夠的蛋白質、蔬菜與好油脂。

•運動族群：運動前後各半顆～一顆，補足能量與恢復。

•日常控制熱量：一餐搭配半顆～一顆饅頭，再配雞胸肉、魚肉、豆腐等蛋白質，與大量蔬菜，營養更均衡。

•避免加工搭配：不建議沾辣油、沙拉醬，否則會讓熱量暴增。可以用辣椒粉、胡椒或無糖花生粉增加風味。



饅頭減肥法的確能幫助瘦身，但絕不是「狂吃饅頭就會變瘦」。正確做法是：把饅頭當作乾淨的碳水來源，搭配蛋白質、蔬菜與運動，才能瘦得健康又不復胖。如果只是短期速效挑戰，像女星王梓薇一樣一週內快瘦個1～2公斤可以，但想長久維持身材，還是要建立均衡飲食＋運動習慣，這才是最不容易失敗的減肥方式！

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