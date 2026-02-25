趙露思、碧咸嫂推蘋果養顏法　專家揭「這時間」吃美容亮膚最有效

最近「蘋果養顏法」在社群上越來越紅，連碧咸嫂Victoria Beckham、趙露思都公開分享自己每天都離不開「蘋果系保養」。不論是喝蘋果水、蘋果醋，還是把蘋果融入日常飲食，都能從內在幫助亮膚、補氣與促進代謝。



這篇就帶你一次了解明星們怎麼做、怎麼喝，以及蘋果到底為什麼能養出好氣色！

趙露思「奶奶版蘋果水」食譜Threads爆紅！

趙露思最近被問到「素顏怎麼這麼亮？」她笑說其實是奶奶的養生智慧！她從小生病時，奶奶就會煮蘋果、枸杞、紅棗的「蘋果水」，喝完氣色直接升級，也難怪這食譜在Threads被瘋狂轉貼。這杯蘋果水主打補氣血、提亮膚色，尤其適合常熬夜、偏寒、手腳冰冷的人。

做法也超簡單：帶皮蘋果切片＋黃耆、紅棗、枸杞、麥冬煮10分鐘，或直接熱水沖泡10～15分鐘即可開喝！



Victoria Beckham早起第一件事「喝蘋果醋」

碧咸嫂的蘋果系保養哲學則是「從早開始」。她每天一起床的第一件事，就是空腹喝有機生蘋果醋，以此開啟代謝模式。這類未過濾的生醋含醋酸，可幫助平衡血糖、促進腸胃蠕動，也被很多健康圈推為增強免疫的小秘招。

只不過專家提醒：蘋果醋一定要濃度降低後再喝，建議1：10稀釋，避免傷到牙齒琺瑯質，胃弱的人也建議飯後喝較溫和。



蘋果對保養有什麼好處？營養師建議何時吃最好

蘋果之所以能養顏，是因為它富含維生素C（維他命C）、類黃酮、膳食纖維與天然果酸，能幫助抗氧化、減少暗沉、促進腸胃蠕動，肌膚看起來更乾淨透亮。

營養師建議：蘋果「帶皮吃」能吸收最多植化素，下午2～4點是最推薦的蘋果時段，此時血糖較易疲乏，來顆蘋果能穩定能量、不會太負擔。若想肌膚亮度更明顯，可搭配充足飲水與減少精緻糖效果最好。



蘋果養顏法適合誰？

蘋果養顏法超適合氣色差、容易倦、常熬夜、工作壓力大的族群，或是想靠飲食改善暗沉、促進代謝的人。

不過也不是人人都能大量吃或喝：

胃酸逆流、腸胃敏感的人不建議空腹喝蘋果醋；

血糖需控制的人要注意蘋果含天然糖分；

對寒性體質的人，建議蘋果水搭配紅棗、枸杞暖補更平衡。



只要依自身體質調整，蘋果真的能成為日常最簡單也最有效的養顏小幫手。

