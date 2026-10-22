韓韶禧鎖骨短髮造型太驚艷　教學適配臉型+髮色+妝容　附產品推薦

韓國女星韓韶禧擁有一張神似宋慧喬的絕美臉龐和165公分的高挑身材，因出演《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》、《京城怪物》和《以吾之名》等多部熱門韓劇而廣受歡迎，儘管曾爆出與柳俊烈的緋聞和分手消息，帶來不少負面影響，但粉絲們依然對她的一舉一動充滿好奇。



韓韶禧在機場現身，以俏麗的短髮造型亮相，這一全新造型瞬間成為熱議話題，引發廣泛討論。

韓韶禧短髮造型現身機場！

韓韶禧身穿露肩一字上衣，搭配短裙和長靴，以全新短髮造型現身機場，她將過去的浪漫長捲髮剪成鎖骨層次短髮，並搭配茶棕色髮色，當陽光照射在她的髮絲上時，光澤感猶如女神降臨。這次，我們將深入分析韓韶禧的鎖骨層次短髮髮型，探討它適合什麼臉型，以及如何搭配髮色和妝容，讓我們一起來看看吧！

韓韶禧鎖骨短髮造型分析（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓韶禧鎖骨短髮造型分析（01製圖；IG@songkanghansoheethailand）

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1. 層次鎖骨剪適合臉型

韓韶禧的臉型顴骨較高，屬於菱形臉型，因為臉部骨相線條比較銳利，她通常會選擇捲髮髮型來柔化這些銳利的角度，而這次的鎖骨層次短髮，運用了自然隨性的捲度和圓弧線條，成功地修飾她的菱形臉型，如果你也有菱形臉或方圓臉，層次鎖骨短髮將是一個非常合適的選擇！

2. 層次鎖骨剪髮型搭配髮色

韓韶禧此次選擇了茶棕色系來搭配她的層次鎖骨短髮，層次剪裁使得頭髮自然蓬鬆，帶來輕盈的效果，因此在髮色選擇上，使用帶有棕色、茶色或灰色調的深色能夠為髮型增添層次感，並避免過於厚重的視覺效果，這種色調不僅提升了髮型的立體感，還能讓整體造型更加和諧自然，若想要在不同光線下展現更多層次感，可以考慮選擇多種相似色系的漸變效果，讓髮型更具動感與層次。

3. 層次鎖骨剪髮型妝容搭配

韓韶禧這次剪層次鎖骨剪髮的妝容搭配，依舊以清淡妝容為主，眼妝以粉膚色帶有珠光的色澤大範圍點綴在眼窩，並利用眼線筆暈染眼瞼深邃神韻；雙頰則使用粉色腮紅提亮，最後唇彩使用肉桂粉點綴，她的整體妝容多以粉嫩色系為主，宛如天生麗質，不過也因為妝容色澤選用較低飽和為主，若想讓整體妝容更和諧，瞳孔色澤也可以挑選淺色為主！

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4. OLENS－Eyelighter Glowy／French Shine Lavender

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韓韶禧的鎖骨短髮造型無疑為她的形象注入了全新的活力和時尚感，搭配清淡妝容和粉嫩色系唇彩，這一造型完美展現了她的自然美，韓韶禧的造型不僅提升了她的時尚度，也展現了她獨特的魅力和個性。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】