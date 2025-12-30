髮型｜日本流行4大中長髮造型推薦　簡單編髮也能展現鬆弛感魅力

每次在新季節來臨的時刻，便會迫不及待想更新整體LOOK，從穿搭、指彩、美妝開始改變之外，髮型更是提升外型的重點，換上自己合適髮型風格，便能瞬間轉換出令人為之一亮的印象。



比如春夏流行的短髮，不僅給人俏麗感受，同時點綴一股輕甜可愛，但到了秋冬的髮型趨勢，則開始走一個中長髮時尚，長度約在肩下與胸上，看起來不會像長髮比較有成熟感，反而能製造出率性個性的視覺，尤其中長髮也很好變換頭髮造型，融入直髮、內捲、外捲或編髮，瞬間營造加分且多變的樣貌，想知道日本女生以哪些中長髮呈現嗎？本篇總整理4款參考，根據適合臉型與氛圍，讓大家能更輕鬆找出喜愛的款式。

1. 微捲中長髮

帶有微捲度的中長髮，不僅可以適用在各種臉型上，在臉頰輪廓線的微捲線條，還能讓臉部有小臉精緻的修飾度，結合法式或中分瀏海，使優雅與質感品味同時擁有，而本身是直髮的話，外出前只要透過電棒夾捲，便能輕鬆打造理想風格。

2. 層次剪中長髮

從去年一直延燒到今年的層次剪，成為許多日本女生內心的最愛，頭髮兩側刻意製造的線條，就像羽毛般讓頭髮看起來輕盈又蓬鬆，推薦給髮量較多，或者想增加透明感視覺的大家，搭配空氣瀏海、髮束瀏海就很好看加分。

3. 大捲中長髮

如果平常喜歡以成熟風格展現的話，不妨嘗試運用大捲中長髮加強氛圍，不論內或外捲的捲度，都能增添一股高級的日系大人感，另外再修剪頭髮時帶入低層次造型，讓髮尾具厚度，使髮量有變多的感覺。

4. 編髮參考

對於編髮比較不擅長的你，其實利用簡單的編髮方式，也能轉變出嶄新的樣貌，例如先將頭髮夾捲後，在隨性抓綁馬尾，連結鬆弛感的慵懶魅力，或者換上低馬尾款式，混搭髮帶或蝴蝶結髮飾，也能使細節更注目，輕鬆傳達專屬個性的日常Look。

換上新髮型打造時髦層次

以上推薦4款中長髮靈感參考，運用不同剪髮、捲度、編髮，便能連結多變且聚焦的造型印象，接下來一起挑選喜歡的款式，預約髮型師換上新風格吧。

