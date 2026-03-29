李多慧髮型6款推薦　空氣瀏海、甜美編髮減齡又百搭　附髮品工具

李多慧身高 164 公分、體重 48 公斤，是味全龍 Dragon Beauties 啦啦隊中人氣極高的成員之一，「李多慧班表」更是粉絲天天關注的關鍵字。日前她低調前往花蓮賑災並捐出 30 萬元（台幣）善款，暖心行動在網路上掀起一片好評，人氣再度飆升。



不過近日喜劇演員林妍霏在脫口秀節目中調侃她「聲音裝可愛」，甚至影射私下會抽菸，引發外界熱議，李多慧也隨即在 Threads 上拍片親自回應，相關話題瞬間衝上熱搜。向來以甜美可愛風格著稱的李多慧，獲得大批網友力挺，紛紛留言希望她別被流言影響、繼續做自己。

這次編輯也特別整理出「李多慧髮型」重點，帶大家回顧她最受歡迎的造型風格與魅力關鍵。

李多慧6款髮型重點整理，附髮品工具（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 空氣瀏海搭配長直髮

李多慧最常見、也最具代表性的造型，就是「空氣瀏海＋長直髮」，輕薄的空氣瀏海能自然修飾額頭比例，讓五官看起來更立體，同時保有清新、減齡的效果；搭配順直柔亮的長直髮，整體氣質甜美又不失清純感，正是她「初戀系女神」形象的關鍵之一。

這款髮型特別適合短圓臉、鵝蛋臉與心形臉型的人，能拉長臉部線條、修飾臉頰肉感；方臉或顴骨較明顯的人，也可以透過在臉側加上些微層次感，讓線條看起來更柔和，打造自然又耐看的日常女神風。

推薦髮品工具

①Allo－空氣瀏海乖乖棒

Allo「空氣瀏海乖乖棒」專為不聽話的小碎髮設計，不論是每天早上剛起床、出門前整理，還是戶外被風吹亂的瀏海與碎髮困擾，只要輕輕一刷，就能瞬間恢復清爽整齊。 獨家「睫毛刷式刷頭」能精準抓住每一根碎毛，從瀏海、髮際線、鬢角到後腦勺的細碎小毛，都能輕鬆梳整、自然定型，新手也能零技巧快速搞定。

配方添加水解小麥蛋白與何首烏萃取，在定型的同時修護髮絲，讓髮感看起來柔順有光澤。再搭配高級調香師特調的微甜花果香，每一次補瀏海都像替自己增添一點甜美氣息。 有了這支空氣瀏海乖乖棒，放在包包裡隨時補整，讓髮絲乖乖聽話，輕鬆維持最完美的空氣感瀏海。

②OLAPLEX－歐啦深層保濕護髮膜

長直髮層次造型最怕的就是髮質毛躁，一旦乾澀、分岔或失去水分，整體層次感會大打折扣，想要長直髮好看，關鍵不只在剪裁，更在日常的深層修護與保濕。OLAPLEX 以專利科技再創新標竿，引領長效護髮新時代，以專利髮鍊結構科技™重新定義現代護髮的 OLAPLEX，再次引領潮流，推出兩款劃時代新品。

其中，專為中至粗髮設計的深層保濕款，能深層補水並有效對抗毛躁，「酪梨與乳油木潤澤複合物」賦予秀髮如絲緞般的滑順觸感與水亮光澤，同時提供一整天抗濕氣的毛躁管理，將每根髮絲包覆在深度滋養中，經實證可立即提升 16 倍保濕力，讓長直髮層次線條更加乾淨、服貼又有質感。

2. 中分搭配微捲長髮

李多慧除了招牌的空氣瀏海長直髮之外，也時常嘗試「中分微捲長髮」造型，整體風格更成熟、有女人味。中分能拉出臉部中軸線，搭配自然的微捲線條，讓髮型看起來蓬鬆有層次，不會過於貼臉。

這款髮型特別適合長臉型的人，透過中分後兩側瀏海自然垂落，可以模糊髮際線與額頭比例，視覺上縮短臉型長度，讓臉部輪廓看起來更平衡；同時微捲弧度也能柔化線條，避免長臉給人過於銳利或成熟的感覺，整體更顯溫柔親切。

推薦髮品工具

①施華蔻專業美髮－Session Label 黑魔髮系列水感慵懶霧

施華蔻專業美髮「黑魔髮系列水感慵懶霧」質地輕盈，能瞬間增加髮量與蓬鬆感，讓秀髮呈現潤澤、柔順且易梳理的狀態。雖然並非專為長捲髮設計，但對於想要打造慵懶、自然卷度感的長捲髮來說非常適合，可以讓捲度更加立體、層次感更明顯。

使用方法：使用前充分搖勻，將噴霧距離乾髮 15–20 公分均勻噴灑，再用手指或梳子輕輕整理，即可打造自然慵懶的蓬鬆捲髮，兼具造型與定型效果



施華蔻專業美髮－Session Label 黑魔髮系列水感慵懶霧，300g，NT$660



②施華蔻專業美髮－OSiS+系列女王蜂豐盈噴霧

施華蔻專業美髮「OSiS+系列女王蜂豐盈噴霧」專為長髮稀疏、扁塌或缺乏層次感的髮型設計，有效強化髮根線條、增加蓬鬆感與髮量視覺效果，同時抗靜電、不起屑，打造輕盈又自然的理想造型。 雖然不是專為捲髮設計，但對長捲髮特別推薦，尤其是髮量偏少、捲度容易塌的朋友，使用後可以讓捲度更立體、層次感更明顯，整體造型豐盈自然。

使用方法：距離頭髮約 30 公分，短促按壓噴灑至整體，少量即可呈現自然豐盈感；若想加強線條與定型力，可分層使用



3. 空氣瀏海搭配羊毛捲髮

李多慧也曾嘗試「羊毛捲」造型，她以空氣瀏海搭配小捲度的羊毛捲髮，讓整體看起來更加俏皮可愛、充滿活力。

這種細緻捲度能營造豐盈髮量感，很適合圓臉、方臉與菱形臉型的人嘗試，如果你本身有頭型扁塌、髮量偏少、高顴骨或太陽穴凹陷的困擾，羊毛捲也能透過蓬鬆捲度巧妙修飾輪廓，不只顯臉小，整體視覺還能瞬間減齡，是一款甜美又實用的造型選擇。

推薦髮品工具

①KÉRASTASE 巴黎卡詩－釉光香頌玫瑰護髮精油

釉光香頌系列的核心成分源自法國中部奧弗涅的野生「法式野玫瑰」，蘊含珍貴抗氧化維他命 C 與三重 OMEGA 複合因子，每朵玫瑰都由法國花藝師在清晨露珠尚附於花瓣之際親手採摘，經過 48 小時浸漬萃取，完整保留鮮活生命力，凝鍊成輕盈瞬效的奢華護髮配方。

系列散發清甜的「釉光花境香調」，靈感來自義大利托斯卡尼奇揚地丘陵，由格拉斯名門調香師聯手打造，前調以檸檬柑橘帶來活潑清新感，中調由馥郁玫瑰與鳶尾花交織，尾調則以溫潤香草檀木收尾，木質香調溫柔中充滿能量。

其中的「#小粉球 釉光香頌玫瑰護髮精油」質地輕盈不黏膩，蘊含野玫瑰精萃，能有效抗毛躁，讓秀髮呈現「亮而不油、順而不塌」的釉光亮澤感，滴管設計精準控量，細軟髮建議一次使用 1-2 管，粗硬髮可使用 2-3 管，乾濕髮皆可適用，使用後可瞬效提升秀髮水潤光感至 2 倍，並提供長達 100 小時的抗毛躁效果，持久維持順滑柔亮。

KÉRASTASE 巴黎卡詩－釉光香頌玫瑰護髮精油，NT$1,950



②atreat－復活護髮素

atreat 首發推出的「髮芯強韌分子護髮素」由日本研發團隊歷經兩年打造，專為亞洲女性常見的染燙受損、乾枯斷裂及護色抗熱問題而設計。不同於市面上僅提供表面光澤與滑順感的護髮產品，atreat 採用分子科技，從髮絲根本結構開始修護。

其核心成分 K 分子植物胜肽，模擬角蛋白氨基酸組成，能深入髮芯纖維，重建斷裂分子鏈，恢復髮絲健康韌性。同時搭配「複合植物角蛋白」補充流失養分，加強彈性與韌性；「熱活性修護 E 分子」在吹整時啟動，形成長效防護膜；再加上表層輕盈鍍膜鎖護毛鱗片，減少毛躁斷裂。

這四重修護—核心結構重建、蛋白補強、熱能啟動、防護鎖護—形成完整「起死回生 4 步驟」，不僅使用後立即感受柔順回彈，更能隨著每次使用持續堆疊修護力，真正實現「一次使用就復活，持續維持最佳髮質狀態」。

atreat－復活護髮素，$1480



4. 空氣瀏海搭配側辮子造型

李多慧也會嘗試各種編髮造型，日前就在 IG 曝光側辮子造型，隨性又鬆散的編髮手法，搭配自然垂落的碎髮，讓整體看起來慵懶又迷人。

想編出這款同款側辮，其實步驟不難，首先將頭髮全部撥到同一側，從耳後位置開始編三股辮或魚骨辮都可以；編的時候刻意不要拉太緊，保持「微鬆感」是關鍵，編好後，用手輕輕拉鬆辮子每一節，製造自然蓬度，最後再從臉旁拉出幾撮細碎髮絲，用電棒稍微捲一下，就能營造出像李多慧一樣隨性、不刻意卻很有魅力的側辮造型。

5. 八字瀏海搭配高包包頭

李多慧也經常以丸子包包頭造型亮相，搭配八字瀏海，將頭髮全部盤起來，整體看起來清爽又有活力。想嘗試這款造型時，建議不要用梳子刻意梳得太整齊，而是用手指簡單整理，反而更能營造出自然隨性的感覺。

把頭髮綁成高馬尾後，繞成丸子固定即可，不需要追求完美圓形，微微不規則反而更好看，盤好之後，可以刻意從兩側鬢角拉出幾撮細髮，用手指輕輕搓揉、往外拉出一點彎度，或用電棒稍微上捲，這樣不但能修飾臉型，還能讓整體看起來更溫柔、有女人味。

6. 側瀏海搭配半公主頭

李多慧最後一款髮型就是側瀏海半公主頭造型，上半部頭髮輕輕綁起來，下半部自然垂放，既有公主般的甜美感，又不會太過正式。

側分瀏海能柔化臉部線條，修飾顴骨與臉頰，特別適合圓臉、方臉或想讓臉型看起來更小巧的人。綁的時候可以先用手抓出蓬鬆度，再固定在後腦勺偏上的位置，最後拉鬆幾撮髮絲，整體看起來會更自然、也更有韓系氛圍。

推薦髮品工具

①TYMO－CURLPRO

TYMO「CURLPRO」打破傳統捲髮工具限制，將護髮與高效造型完美結合，多項專利與智慧科技一次到位，8 秒一鍵出捲，搭配自動入髮設計，即使新手也能輕鬆打造自然大波浪；深 U 型專利入髮口精準測量髮量，捲髮順暢不卡髮；雙重防卡防纏專利智慧偵測纏結，自動回轉避免拉扯。

T-Sensor 智慧溫控每秒控溫 1000 次，最高 185 度強效定型，持久不傷髮；雙重護髮科技結合 5 億高濃度負離子與 T-Gloss 護髮塗層，鎖水抗毛躁，讓髮絲柔順有光澤。360 度全包裹防燙設計貼合手臂與臉部，安全性大幅提升；三檔溫控可依髮質選擇：210 度適合粗硬髮、185 度適合一般髮質、160 度適合染燙或受損細軟髮。CURLPRO 讓你在家就能快速完成明星級光感大波浪，同時兼顧護髮，造型持久又閃耀。

②ghd－捲髮梳吹風機

ghd「捲髮梳吹風機」結合多項先進科技，提供全方位專業吹整體驗。獨特加熱管與加熱梳齒設計，可創造高達 3 倍的豐盈效果，並維持 24 小時持久蓬鬆，簡化繁瑣捲髮造型流程；從濕髮到吹乾，光澤度可提升 50%，均勻熱分布有效順滑髮絲表層，讓秀髮閃耀光澤。

內置 16 條通道的熱能氣流交換科技（Heat-Air Xchanger）確保整支加熱棒溫度均勻穩定，搭配優化氣流孔，防止毛躁與亂翹，打造柔順光滑髮質。獨家智慧溫控傳感器每秒偵測溫度 400 次，將濕髮吹整溫度精準維持在 120°C，有效降低熱傷害風險，讓使用者輕鬆享受無負擔、專業級的吹整體驗。

李多慧不僅以可愛甜美的氣質圈粉，她多變的髮型風格更是值得參考與模仿，從空氣瀏海搭配長直髮，到中分微捲長髮，再到俏皮的羊毛捲、慵懶側辮、清爽丸子包包頭，以及優雅的側瀏海半公主頭，每款造型都能依照臉型與個人特質打造不同的魅力效果。

無論是想修飾臉型、增加髮量感，或是營造減齡、慵懶或優雅氣息，李多慧的髮型示範都提供了豐富靈感，讓追求多變造型的你，也能找到最適合自己的髮型選擇。

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