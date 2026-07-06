56歲莫文蔚金曲獎長捲髮超減齡！推薦7款熟齡女士必學捲髮造型

2026年第 37 屆金曲獎頒獎典禮於早前盛大展開。除了紅毯上眾女星的妝髮、禮服與珠寶行頭成為全場焦點，身為表演嘉賓登台的莫文蔚，同樣是本屆典禮最令人期待的亮點之一。



出道多年，即便邁入56歲熟齡階段，依舊維持纖細體態與耀眼舞台魅力的她，每每現身都能掀起討論，而今年天后也同樣以招牌長捲髮亮相，再一次成為減齡長捲髮的最佳範本。

56歲莫文蔚金曲紅毯捲髮造型年輕20歲

今年以表演嘉賓亮相紅毯的莫文蔚，這次也以經典長捲髮型作為造型亮點。中分長捲髮增加視覺髮量，從臉頰向下延伸的古典手繞捲度讓髮型更加有層次、線條更加鮮明。造型上可以學莫文蔚為髮根增加些許空氣感，並將捲度撥至一側，不僅很有女性氣場，更能創造小臉般的減齡效果。

莫文蔚7款減齡長捲髮推薦（IG@mokabyebaby；01製圖）

莫文蔚減齡長捲髮推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

1. 氣勢波浪捲

莫文蔚最具代表性的髮型，絕對少不了大波浪長捲髮。從耳下開始延伸的自然捲度，能柔化臉部線條，同時保留長髮的氣勢與女人味。熟齡女性若擔心長髮容易顯沉重，可將捲度集中在髮中至髮尾，髮根維持蓬鬆立體感，視覺上不僅能修飾臉型，也能讓整體造型更顯年輕。

2. 美式波西米亞捲

帶點凌亂感的波西米亞捲，是莫文蔚演唱會常見的造型之一。這款捲髮強調不歸鑿捲度堆疊，營造隨性又有層次的髮流感。尤其適合髮量偏少、髮絲較細軟的熟齡女性，能讓髮型看起來更豐盈，也能削弱過於端莊的距離感。

3. 溫柔法式捲

若想讓長捲髮看起來更溫柔，法式捲會是很好的選擇。莫文蔚的法式捲髮以鬆散弧度為原則，搭配自然分線與微蓬髮根，讓臉部輪廓顯得更加柔和。這款髮型的造型精髓在於捲度不宜過密，才能保留成熟女人的慵懶氣質，也能避免捲髮顯老氣。

4. 大旁分復古捲

大旁分是熟齡女性修飾臉型的經典技巧，搭配復古感長捲髮，更能放大五官氣勢。莫文蔚以側分線拉出頭頂高度，讓臉型視覺上更修長，髮尾則以大弧度捲度作為亮點，整體造型散發濃厚性感風韻。這款髮型特別適合出席正式場合，搭配紅唇、俐落眼線或露肩禮服，便能輕鬆打造舞台氣勢。

5. 微捲毽子頭盤髮

長捲髮也能變化成俏皮感盤髮造型！莫文蔚曾以帶有微捲弧度的毽子頭亮相，將髮絲向上收束，保留髮尾線條與自然碎髮，讓盤髮不會顯得死板。熟齡女性嘗試盤髮時，可避免過度貼頭皮，適度拉鬆頭頂與兩側髮絲，能修飾髮際線，也能讓整體更顯輕盈年輕。

6. 波紋捲低馬尾

低馬尾若綁得太緊，容易顯得嚴肅老氣；莫文蔚則用波紋捲替低馬尾增加層次。先在髮尾打造柔和捲度，再將頭髮低低收起，並保留臉側鬚髮，能修飾顴骨與下顎線條。這款髮型兼具正式與鬆弛感，日常上班、約會或晚宴場合都適合，是熟齡女性最不容易失手的髮型選項。

7. S捲公主頭

想為長捲髮增添些許甜美感，可以參考莫文蔚的S捲公主頭。將上半部髮絲隨興紮起，保留下半部長捲線條，既能露出臉部輪廓，也能維持髮型的柔軟度。S型捲度能讓髮絲更有流動感，搭配微鬆髮根與自然光澤，既能創造減齡視覺，也不會給人刻意裝嫩的感覺。

莫文蔚捲髮常見問答

Q1：熟齡女性適合留莫文蔚這種長捲髮嗎？ A：適合，但重點在於捲度位置與髮根蓬鬆度。建議捲度從耳下或臉頰下方開始，避免從頭頂就捲得太密，容易顯老氣。髮根可用圓梳或蓬鬆噴霧撐出空氣感，搭配髮中至髮尾的大弧度波浪，能修飾臉型、增加髮量感，也讓長髮看起來更輕盈。 Q2：細軟髮或髮量少，適合哪一款莫文蔚長捲髮？ A：細軟髮與髮量偏少者，可優先選擇「美式波西米亞捲」或「氣勢波浪捲」。這兩款髮型能透過不規則捲度與髮流層次，讓視覺髮量更豐盈。造型時可先在髮根使用蓬鬆慕斯，再以電棒分層上捲，最後用手指撥鬆，避免梳子梳開造成捲度塌陷。 Q3：長捲髮怎麼整理才不會顯得厚重或老氣？ A：關鍵是保留「鬆感」與「光澤」。洗後可先擦上護髮油或抗毛躁乳，吹整時將髮根逆向吹蓬，髮尾則順著捲度繞吹。若使用電棒，建議選擇大直徑尺寸，並採外捲、內捲交錯方式，讓髮型更自然。最後以輕盈定型噴霧固定，避免使用過量髮蠟造成黏膩感。 Q4：圓臉、方臉適合莫文蔚哪一款減齡捲髮？ A：圓臉可選擇「大旁分復古捲」或「波紋捲低馬尾」，利用側分線拉長臉型，再以臉側鬚髮修飾臉頰。方臉則適合「溫柔法式捲」與「S捲公主頭」，透過柔和弧度修飾顴骨與下顎線條。避免將捲度集中在下巴同一水平線，否則容易放大臉部寬度。 Q5：夏天濕熱，長捲髮怎麼維持蓬鬆不塌？ A：夏季濕度高，長捲髮最怕髮根出油、捲度鬆掉。建議早上造型前先使用乾洗髮或控油蓬鬆噴霧處理髮根，再以電棒加強髮尾弧度。出門前可噴上防潮型定型噴霧，包包裡準備迷你髮夾或鯊魚夾，中午過後將頭髮短暫夾起，也能幫助髮根恢復蓬鬆感。

同場加映：2026韓星短髮｜Nana法式小捲、金裕貞空氣BOB頭 4款造型極顯瘦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

金曲37「準」主持人A-Lin舞台造型6精選！這件出自瑪丹娜愛牌

秦基周《鐵拳教育》層次鎖骨剪看不出37歲！6款減齡髮型推薦，層次鮑伯、魚尾剪超顯小臉

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】