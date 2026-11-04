護髮｜染燙後乾枯毛躁如何護理？專家揭5大保養觀念拯救受損髮質

染新髮色、燙捲燙直各式造型是許多女性變化造型風格的首要選項，不過長期下來難免也操得髮質乾燥、粗糙又枯黃。其實在進行染燙造型過程，維持健康好髮質的關鍵，就是掌控造型順序以及抓準黃金保養！



JuliArt HIT髮學苑技術長Keddy便為女孩們點出「染後護理5大正確觀念」！染燙後總是覺得髮質差嗎？快看看以下幾點妳漏掉了哪些！

同場加映：染髮｜為何DIY染髮前忌洗頭？教5大重點技巧 輕鬆解決上色不均（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

1. 急著造型不妨「先燙後染」

染髮與燙髮時常同步進行，但這樣是否會帶給髮質不可逆的傷害呢？Keddy分享，由於染髮的原理是將色素粒子填入打開的毛鱗片當中；燙髮則是破壞、重整頭髮結構後，再將結構重新鏈接，才能將原本直順的頭髮，變成有彎曲度。所以假若「先染再燙」即會發生染後的色素粒子，在燙髮破壞重組的過程中流失，導致髮色不如預期；若是「先燙再染」則是在頭髮結構重組後，再將色素粒子填入，髮色相對影響較小。

2. 維持好髮質間隔時間這樣掌握

若沒那麼急迫要一次全然換新髮型，Keddy則建議執行完燙髮造型後，進入染髮之前，建議停留1~2周，讓頭髮休息恢復一陣子再預約染髮項目！原因在於燙髮時，由於頭髮內部的結構及養分會隨之流失，讓頭髮容易乾燥與毛躁，這時若立即染髮就很容易出現成色不佳、髮尾缺養的狀況～不只要掌握間隔時間，間隔期間也別忘了加強使用具保濕、滋潤效果的洗護產品。

3. 染後一周使用弱酸性洗護

Keddy也提醒：「長期染燙容易對頭皮造成刺激與敏感，更會因接觸過多化學藥劑，造成頭皮酸鹼失衡。建議染燙後，選用弱酸性且清潔力溫和的護色洗髮精，並增添頭皮淨化產品，為頭皮清潔與漸進調理恢復健康。」頭髮的毛鱗片有一個特性，即環境pH值>7時，毛鱗片會打開。

因此染髮之後最擔心的掉色問題，最主要會發生在洗髮的過程中因接觸到鹼性化學藥劑，使毛鱗片打開而讓染劑流失。因此若要延長髮色的保鮮期，建議在染後第一周內，頭皮、髮絲狀態較脆弱時，使用溫和清潔、弱酸性的護色洗劑來穩定色素粒子，更能有效平衡髮肌健康。

4. 染後兩週定期深層淨化

染髮後若沒好好照顧，髮質可是會加速走下坡，甚至染後斷髮是最惱人的大問題！不論是漂劑不慎接觸到頭皮，或是長期染燙，皆容易影響頭皮環境或髮絲韌度使頭髮脆弱而斷髮。Keddy表示，想要維持髮色、髮質的好狀態，可以在染後兩周頭皮與髮絲較穩定後，定期使用頭皮淨化產品，清除累積的油垢與老廢角質，避免細菌滋生讓頭皮適度呼吸。

5. 避免「熱」傷害

染後除了頭皮要細心呵護，染後髮質在濕髮狀態下又最為脆弱，因此吹頭髮的時間、溫度的掌控就很重要！不僅建議以中低溫吹乾頭髮，也可於吹髮前將免沖洗護髮均勻抹於髮中至髮尾，同時縮短吹髮時間並隔絕吹風機造成的熱傷害，並且在吹髮、擦乾過程採按壓、輕拍方式，避免拉扯與搓揉導致更嚴重的斷髮或掉髮問題。

同場加映：BLACKPINK ROSÉ長期漂髮髮量稀疏？整理漂染受損4關鍵+3護理方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

延伸閱讀：

秋冬「髮量倍增20%」燙髮造型5大提案！復古木馬捲、慵懶泰迪捲，狼尾剪+魚尾捲不顯老又顯瘦

《財閥家的小兒子》申鉉彬堪比「熟齡髮型教科書」！30+「中長髮」不顯老5大指南，想顯小臉選這款

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】