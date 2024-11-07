韓星染髮背後護髮秘密　3大免沖洗髮油推介　張員瑛、Karina同款

想跟女神們用同一款！



髮質不僅會影響一個人的顏值，也會左右心情，頂著一頭毛燥稻草髮，顯沒精神，也容易給人不修篇幅的印象，自己看也覺得很煩悶。韓國偶像、演員們，為了上鏡需求，得要經常變換髮色、使用熱工具做造型，但為什麼還是能維持一頭光澤秀髮？除了有專業髮型師巧手打理，私下還是得要靠自己保養維持才行，小編幫大家搜出韓星同款「免沖護髮油」，不管是平常洗頭後要護髮，還是造型前要打底，一瓶在手輕鬆應對各種情境，有女神愛用加持，自己護髮也能養出天使光。

韓星愛用護髮油推薦，跟著張員瑛、Karina、韓韶禧用，輕鬆逆轉秀髮損傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓星同款推薦 嚴選3款護髮油（IG@for_everyoung10；01製圖）

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1. 張員瑛（張元英）

韓國女團IVE門面擔當張員瑛，被讚是五代女團神顏，擁有一張精緻的巴掌臉，身高173公分，有著近12頭身不科學的比例，男女粉通殺，隔著螢幕都會被她的美貌爆擊。年僅20歲，IG就有超過1300多萬粉絲追蹤，拿下Miu Miu品牌大使，手邊代言也超多，只要掛上「張員瑛愛用」立馬成為秒殺爆款。

張員瑛不愧有「人間洋娃娃」美名，一頭招牌豐盈長髮，造型多變但髮質還是超～級好，今年接下Kérastase的代言，全網盛讚「懂挑代言人」。張員瑛最喜歡的護髮油就是Kérastase人氣最熱賣的「小金瓶」，擁有獨特高濃度關鍵配方「珍稀山茶花精萃」，蘊含82% OMEGA 9脂肪酸，不管是乾用、濕用都可以，這瓶許光漢也曾分享過愛用！

2. 韓韶禧（韓素希）

1994年出生的演員韓韶禧，因出演韓劇《夫婦的世界》「呂多景」一角爆紅，被封為「最美小三」，代表作還有《無法抗拒的他》、《以吾之名》，及近日開播的《京城怪物2》。皮膚白到發亮，外型極有辨識度，在鏡頭前總是美得鬆弛不費力，連看秀咬筆蓋幫粉絲簽名，都能美到登上熱搜。

頂著一張盛世美顏，切換各種風格都能駕馭的韓韶禧，最令人印象深刻的造型還是一頭光澤長捲髮，拿下L'Oréal髮品代言的她，從染髮劑、洗髮精到護髮油，只要有她加持就會讓人很想跟著+1。之前在IG上釋出最新的代言的畫報和廣告，身穿黑色禮服，擦上紅唇，一頭慵懶的捲髮，散發滿滿的女人味，手上拿的是L'Oréal每年秋冬都會限定推出的護髮油，今年是「櫻桃皂香」，前調是車厘子，中調茉莉、白玫瑰，尾韻是純淨麝香和溫暖檀木，淡淡的甜感還帶有像洗澡後的皂香，非常的好聞。

同場加映：髮油擦了沒效？明星髮型師教護髮5大要點 修復染燙傷害提升髮質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. aespa Karina劉知珉

女團aespa的隊長兼門面擔當Karina，是韓國母胎美女代表，零死角的美顏+168公分瘦卻超有料的好身材，被封稱「人間AI」，不管是唱歌、跳舞還是Rap都超強。手上資源超炸，美妝時尚都拿下，今年還晉升成為PRADA品牌大使，出席時裝週穿上低胸黑色小洋裝，搭配紅色美人魚捲髮，整個人白到發亮。

Karina愛用的是韓妹人手一瓶，有「國民護髮油」之稱的Mise-en-scène魅尚萱「完美修護護髮精油」，經常做捲髮造型的她，特別偏愛這系列的「完美造型護髮精油」，在使用熱工具造型前先均勻塗抹在髮絲上，不僅能抗熱，還可以讓漂亮的捲度維持更久，適用所有髮質。

同場加映：染髮前曾用「一產品」易被Salon拒收？髮型師：嚴重可致頭髮斷裂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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