BLACKPINK ROSÉ長期漂髮髮量稀疏？整理漂染受損4關鍵+3護理方法

BLACKPINK成員ROSÉ今年以新音樂作品強勢回歸樂壇，與Bruno Mars合作推出單曲〈APT.〉，一發佈便迅速登上各大音源榜單，掀起全球熱潮。

隨後，ROSÉ再推出首張個人專輯《rosie》，再次攻占排行榜，展現強大音樂實力與人氣，除了音樂作品廣受好評，ROSÉ多年來以標誌性的金髮造型深入人心，成為她個人風格的象徵。不過，近日粉絲們卻注意到，她的髮量似乎與剛出道時相比有所減少，引發廣泛討論與擔憂！

BLACKPINK ROSÉ也遇到長期漂髮的髮量危機，整理漂染頭髮護髮策略，減少對頭髮造成損傷！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

ROSÉ金髮髮量告急 4受損原因、護理3方法整理（IG@roses_are_rosie；01製圖）

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BLACKPINK ROSÉ招牌金髮髮量告急！

BLACKPINK成員ROSÉ一直以來以她淺金色的頭髮成為個人標誌性特色，冷豔的髮色與她獨特的氣質完美結合，使金髮成為她形象的象徵。然而，由於長年染金髮，有粉絲發現ROSÉ的髮量似乎逐年減少，從近期的辮子造型中可以清楚看出，她的辮子較以往明顯變細，讓粉絲對她的髮量狀況產生擔憂，以下編輯整理出漂髮頭髮變少的原因，並且教大家如何避免！

漂髮損害頭髮髮絲原因整理

1. 漂髮劑的化學損傷

漂髮需要使用強氧化劑（如過氧化氫）打開髮絲表層的毛鱗片，進一步去除髮色素（黑色素）。這一過程會使髮絲結構變得脆弱，導致容易斷裂或掉落。

2. 頭皮健康受損

漂髮劑接觸到頭皮可能會刺激皮膚，導致頭皮乾燥、發炎，甚至損傷毛囊。當毛囊受到損害時，會影響頭髮的生長，從而導致髮量減少。

3. 髮絲變得細弱

漂髮過程會破壞髮絲內部的蛋白質，使頭髮失去韌性，變得纖細，容易折斷，看起來髮量減少。

4. 頻繁漂髮加劇影響

若漂髮過於頻繁，未給頭髮和頭皮足夠的修復時間，會加重損害，導致掉髮情況更為嚴重。

減少漂髮對頭髮髮絲損害3大方法

1. 減少漂髮次數

控制漂髮的頻率，給頭皮和頭髮時間修復。

2. 加強護理避免頭皮直接接觸漂髮劑

請專業人士操作，避免漂髮劑過度接觸頭皮。

3. 加強護理

使用高品質的護髮產品，如含蛋白質或角蛋白的護髮素，幫助修復髮絲。以下就來推薦3款漂染髮絲護理的髮品給大家，可以參考看看！

【ROSÉ金髮髮量告急 4受損原因、護理3方法整理】3款漂染護理髮品推薦（AVEDA官網；01製圖）

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3款漂染護理髮品推薦

KERASTASE巴黎卡詩——極緻全效修護精華

KERASTASE巴黎卡詩重現經典，獻上全新升級#奢光小金油「極緻全效修護精華」，堅持選用「珍稀法式山茶花」為核心成分，以高科技冷壓萃取精萃，成就最奢華的秀髮修護配方，滿足女性對於極致奢華、高品質的渴求；而為了實現對環保的承諾，更匠心設計成可填充的永續包裝，成為奢華髮品界第一支填裝式髮油，不僅致敬這璀璨時刻，更締造全方位滿足消費者需求的髮油超級新星，讓法式奢光伴隨著金緻調香，唯我綻放！

AVEDA——蘊活淨瑕瞬效舒緩膜

全新上市的「蘊活淨瑕瞬效舒緩膜」是AVEDA專業研發團隊比照肌膚保養規格所設計來自97%天然成分萃取的頂級保濕修護配方，富含蔗糖生物發酵萃取的100% Vegan角鯊烷，能高效滲透組織補水，強化頭皮保濕屏障達77%，立即舒緩因乾燥引起的緊繃乾癢、脆弱泛紅、異常出屑等各種敏感問題，維持頭皮柔軟舒適及長效穩定。

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輕盈高延展的絲絨乳霜質地，除了舒緩頭皮不適還能同時潤澤髮絲，展現秀髮四倍滑順觸感及三倍飽水光澤，每週使用一次「蘊活淨瑕瞬效舒緩膜」，不論是厚敷急救或搭配按摩促進血液循環，給頭皮3-5分鐘的休養時刻，擺脫缺水緊繃的束縛，重啟頭皮平衡健康。

OLAPLEX——No.5L免沖洗髮芯柔韌護髮素

OLAPLEX專利的髮鏈結構科技，深入髮芯修護髮質結構，重新鏈結頭髮結構，逆轉受損髮，從髮根至髮稍撫平受損結構，使髮絲維持柔順強韌，綻放健康光采。No.5L免沖洗護髮素含有瞬效修護複合物，88%修護受損分岔的髮尾結構，預防頭髮產生斷裂，建立髮絲防禦盾，高保濕濃縮配方12倍立即保濕，使髮絲更加滑順好梳理，不添增多於重量，維持輕盈飄逸。

最近也想嘗試BLACKPINK ROSÉ的金髮造型，那麼在追求亮眼髮色的同時，一定要在髮絲及頭皮養護上做好保養，避免因漂染造成髮絲受損和頭皮敏感。選擇高效修護的護髮產品、定期進行深層護理，並減少高溫造型頻率，都能有效維持健康髮質。讓我們一起用亮麗髮色展現自信，同時兼顧髮絲健康，散發專屬的個人魅力！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】