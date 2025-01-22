8成香港女性都唔知？韓國髮型師親授5大護髮新觀念　捲梳吹頭超錯

為了提升髮型精緻感，延長髮色、捲度的持久度，現代女性都明白「護髮」的重要性。



不論是居家以髮膜、護髮素保養秀髮，亦或者上髮廊體驗護髮療程，「護髮後的保養、吹整」觀念你真的都清楚嗎？這次特別請教：韓國設計師兼Oppakoreahairsalon主理人Chris以專業經驗解答：80%女性不知道的護髮新知！

韓國髮型師傳授80%女性不知道的5大居家養髮新知，告別盲目護髮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國髮型師教5大居家護髮新知識（pexels@Nicolás Flor；01製圖）

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1. 韓國髮品並非人人適合？

韓國美容市場發展亮眼，藉著KPOP女團們的造型助攻，更提升了韓國國民、髮品市場對於護髮、造型趨勢上的敏銳度。但市面上琳瑯滿目「韓系護髮品」真的適合香港人嗎？

Chris老師分析道：不同於韓國，香港民眾在秀髮養護上的知識較不足，且較偏好自然、輕盈的秀髮狀態，因此不建議盲從跟著女星同款購買。尤其，油份越高、越滋潤相對的香氣也重，不適合香港濕熱氣候；最重要的是得先明白自身髮質、造型需求，才能挑到適合的品項。

2. 乾、濕髮搭配養護品不同

挑對適合自己的護髮產品是首要，其次，「使用方式」用對才不會白做工！Chris老師點出，市面上販售的護髮品項多元，更有著油質、乳質不同型態的產品，使用上必須銘記兩大基本觀念：乳狀髮品用於「濕髮」；頭髮「吹乾」後則適合搭配髮油，精準掌握髮品使用步驟，居家養髮也能很簡單。

3. 護髮後「冷熱風交替吹」維持養護續航力

花了大錢上髮廊護髮，亦或者耗費時間心力完成多步驟居家護髮程序，誰都不希望好髮質僅只是曇花一現。想要延長好髮質的續航力、提升護髮效果持久度，「護後吹整方式」可有著大學問！Chris老師表示，護髮後髮質柔軟、毛鱗片、毛細孔皆呈現敞開狀態，這時建議採「冷熱風交替吹整」，便可於吹乾髮絲同時降低熱傷害，避免縮短護髮效力。

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4. 護髮後「捲梳吹整」是大忌

誠如上述所言，護髮後髮質正處於高保濕、高柔軟、高彈性度狀態，想要延長好髮質續航力，Chris老師補充：護髮後使用「捲梳吹整」是大忌！捲梳拉扯加上吹風機近距離熱塑型，會容易造成髮絲受損，使髮質狀態更快缺水、顯露原始缺點。

5. 「加熱保濕浴帽」居家必備

韓國女性對於頭髮養護、日常造型有著純熟觀念，也讓人好奇，這兩年韓國女孩間是否有著什麼「居家養髮」新技巧值得我們取經？Chris老師指出，由於韓國女性很注重髮型精緻度、外在形象，因此如今人人家裡皆有一頂「保濕加熱浴帽」！透過加熱功能簡易於居家執行熱護髮，更能強化居家養髮成效，不上髮廊也能養出精緻髮況。

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