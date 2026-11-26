日前Threads上有網友列出「容易吸引渣男面相」，一起來看看你是否上榜，又可以用妝容如何改善呢？



容易遇到渣男的女生面相特徵及妝容改善技巧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

易吸渣男3大面相妝容改善技巧（01製圖；AI生成圖）

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女生面相易被渣男盯上的三大特徵：1.鼻梁低

鼻梁較低的女生通常自制力較弱，缺乏主見，容易被渣男的甜言蜜語迷惑。這類女生在感情中常不自覺地讓步，因此容易成為感情受害者。

改善方法：鼻梁低靠提亮鼻樑妝容改善

妝容上可以透過高光提亮鼻樑中央，並在鼻翼兩側使用修容粉，營造鼻樑立體感；搭配微弧或自然弧度的眉型，能讓整體氣場提升，增加辨識力，也讓人看起來更有主見。以下推薦打亮美妝產品給你，趕緊挑一款試試看吧！

2026打亮彩妝推薦

①M.A.C－超持妝3D立體修正液

這款修容與眼妝產品完美重新定義了立體妝感界線，採用輕盈柔霧質地，可疊加、可暈染，瞬間雕塑從眼周到下顎線的立體輪廓。以裸色調為基礎，14款色號打造出自然的3D立體妝效，冷色調則能加強陰影與立體感，更可靈活作為眼影使用，實現多功能妝效。產品防水、防汗、防沾染，妝感穩定持久，即便長時間佩戴也不暗沉；輕巧好操作的質地讓新手也能輕鬆完成精緻立體妝容，全天候呈現自然、立體又高級的臉部輪廓，非常適合追求精緻妝感的妝容愛好者。

M.A.C超持妝3D立體修正液，NT$1,080



②SHISEIDO－寶石光眼頰亮彩盤#02

資生堂全新推出的「寶石光眼頰亮彩盤」以膠捲般的柔焦霧光感，可同時用於眼影、腮紅、打亮與修容，粉質細膩柔軟，接觸肌膚瞬間化為粉霧，完美融合底妝，打造晶瑩剔透、自然高級感膚質，資生堂利用「雙層精華包覆科技」，將史上最高含量的液態護膚成分融入粉體中，使用時不僅持久潤澤，還能細緻膚紋，堪稱史上最養膚、最不顯乾的粉狀彩盤，靈感源自東京銀座（Ginza,Tokyo）街景，映射出時髦能量與寶石般璀璨的高級店鋪氛圍，每個街角、每一次回眸，都值得捕捉閃亮瞬間。#01、#02色號更可作為局部打亮，輕鬆打造立體妝效。

SHISEIDO寶石光眼頰亮彩盤，NT$1,450



女生面相易被渣男盯上的三大特徵：2.眼睛大又圓

眼睛大而圓的女生通常性格單純、情感外露，對於事物的判斷容易受到情緒影響，因此在感情中可能被渣男的花言巧語牽著走。

改善方法：大圓眼靠眼線及睫毛修飾眼型

妝容建議可以拉長眼尾的眼線，改變過於圓的眼型輪廓；在內眼線或眼窩處加深暈染，讓眼神更有銳利感；刷睫毛時微微向外延伸，既保留甜美感，又增加成熟氣息，讓眼神更有防備感。

2026睫毛膏推薦

①1028－睫睫撐霸纖長睫毛膏

1028推出全新「睫睫撐霸纖長睫毛膏」，讓摩登年代的靈魂眼神再度回到日常！這款睫毛膏專為打造根根分明、俐落纖長睫毛而設計，搭載180度超細彈力刷，能深入每根睫毛縫隙，均勻包覆每一根毛髮，瞬間拉長並捲翹睫毛。附帶折疊式精細睫毛梳，可精準梳理結塊與蟑螂鬚，完美修飾曲線，讓眼神更有層次感。超抗暈配方全天候維持立體捲翹效果，不暈染、不掉屑，從根部到尾端的妝效持久一整天，重現60年代女伶般深邃又迷人的靈魂眼神。

1028睫睫撐霸纖長睫毛膏，NT$400



②LoveLiner－隨心所慾超防水極細眼線筆

LoveLiner推出全新「隨心所慾超防水極細眼線筆」，共兩款色號：濃密漆黑與經典深棕。濃密漆黑強化眼型輪廓，打造深邃有神的眼神；經典深棕則呈現自然柔和效果，適合日常妝容或溫柔系造型。兩款色號可依不同場合自由運用，輕鬆維持乾淨、持久、不暈染的眼妝。

此外，LoveLiner經典「隨心所慾超防水眼線筆」同步升級包裝與配方，維持易描繪、飽和顯色與持久防水特性，美容成分從原本10種提升至15種，即使長時間上妝，也能溫和呵護眼周肌膚。經典深棕與溫柔赤茶可打造日常輕柔眼妝，也能與極細款搭配使用，提升層次感，滿足不同場合妝容需求。不論是派對、約會或迎接跨年，LoveLiner都能用升級極細筆芯與配方，陪你輕鬆駕馭多變眼妝風格。

LoveLiner隨心所慾超防水極細眼線筆



女生面相易被渣男盯上的三大特徵：3.多層眼皮

多層眼皮女生通常情感豐富、多愁善感，容易動情，因此在感情中可能成為渣男的目標。

改善方法：多層眼皮靠雙眼皮貼、按摩改善

妝容上，可以利用雙眼皮貼來調整眼型，讓眼皮層次更加分明，使眼神看起來更穩重且具防備感。貼法非常簡單：只要在多層雙眼皮貼的皺摺處找到自己舒適的線條，沿著折線貼上即可，輕鬆打造理想眼型。夜間保養時，建議搭配眼霜進行眼周按摩，不僅能舒緩眼部肌膚，也能維持眼周緊緻度，讓妝感與肌膚狀態同時升級。

雖然面相只能提供參考，但了解自己容易吸引哪種類型的男生，能幫助你更有意識地保護自己，搭配適合的妝容技巧，例如修飾鼻型、眼型與眼周輪廓，不僅能提升自信，也讓你的氣場更穩定、眼神更有防備感，在感情世界裡，除了外表加分，更重要的是保持自我判斷力和自信心，才是真正避免遇到渣男的關鍵。

同場加映：Karina爆紅妝容解析：4步驟學會同款「AI瓷肌感」底妝與貓系眼妝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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