揭秘富貴相9大面相特徵　附5款貴氣唇彩推薦　YSL一擦秒變嘟嘟唇

你相信「長得好＝命也好」嗎？最近在Threads上就有網友分享一篇爆紅的面相學貼文，條列出「容易富貴」的8大面相特徵，引起網友熱烈討論！



不只從額頭、鼻子、眼神看到財運密碼，甚至連下巴線條都能看出你有沒有當老闆命，真的讓人忍不住照鏡子對起來，除了原文提到的重點，我們也加碼補充「厚唇」其實也是面相中「富貴圓潤」的代表，古人說「嘴大吃四方」，唇形飽滿的人通常個性爽朗、有福氣，也比較容易得人緣、吸引貴人，自然更有賺錢的機會，相對地，如果你天生嘴唇比較薄，也彆氣餒，只要掌握正確唇妝技巧，一樣能打造出視覺上的豐唇感、化身「唇運富貴人」！

富貴相9大面相特徵你中幾點！

近日有網友在Threads分享面相學觀察，整理出「容易富貴的八大面相特徵」，像是額頭高寬、鼻翼分明、眉毛濃厚、下巴飽滿等，這些特徵象徵財運旺、人緣好、工作能力強，更容易在職場上獲得貴人扶持與下屬幫助，成為領導者的潛力股，而除了這些五官特徵，延伸來看，厚唇其實也是富貴長壽之相，常見於文學藝術造詣深厚者，這類人擅長傾聽，能從人與人的對話中掌握重要資訊並靈活應對，不只聰明，更懂得運勢的流轉，個性上偏好獨立、自我做主，對金錢管理特別有一套，能賺也能存！

近日有網友在Threads分享面相學觀察，整理出「容易富貴的八大面相特徵」（Threads）

然而，最能立即改變富貴相的關鍵，或許就是從薄唇變成豐厚飽滿的厚唇，今年「嘟嘟唇」成為唇妝趨勢，越來越多彩妝品牌紛紛推出擁有嘟嘟光感效果的唇彩新品，不僅讓雙唇看起來更豐盈，還能打造出水潤亮澤的立體感，讓人忍不住多看幾眼。今天編輯特別為大家蒐羅了幾款「命改唇彩」，只要一擦，立刻改變氣色，秒變富貴相！

想要打造性感貴氣的「嘟嘟唇」，這5款唇膏助你立即實現！（點擊放大查看）▼▼▼

5款「富貴相」必備唇膏（jennierubyjane@IG；01製圖）

+ 23

最新5款嘴唇富貴相命改唇彩必買清單

1. YSL

YSL——情迷豐盈唇油，$380



YSL推出全新話題新品「情迷水光唇膏」，不只是唇彩，更是集唇蜜、唇膏、唇釉於一身的革命性產品，顛覆你對唇妝的所有想像，以唇部凍膜為靈感，帶來前所未有的輕盈潤澤質地，搭配95%精油成分、玻尿酸與奧裏卡花園無花果精粹，實現護膚級的豐潤保養效果，每次上妝都是雙唇的奢華享受，主打「高潤澤×零黏膩×晶透光澤」，不論是淡妝、素顏或全妝都能輕鬆駕馭。

總共推出10款專為亞洲膚色打造的低飽和色選，每一色號都是偷心武器，溫柔又挑逗，讓人無法移開視線，特別推薦主打色號#2幸運嫩粉，晶透粉嫩宛如戀愛中的氣息；#5無花果果凍則展現陽光系性感，細閃裸茶色一抹就讓人著迷；而#3白桃果凍更是偽素顏妝感必備，純真中藏著誘惑氣場，不僅掀起亞洲話題旋風，也在社群平台上霸榜熱搜，這款話題新品，勢必成為本季唇彩控必收的夢幻逸品！

2. Lancôme

Lancôme——唯我精華果凍唇蜜



說到今年唇妝趨勢，絕對少不了「嘟嘟唇」！薄唇女孩如果也想擁有富貴相，不一定要靠醫美動刀，其實選對唇彩就能立刻改變氣場——第一款要推薦的命改唇彩就是蘭蔻2025全新推出的「唯我精華果凍唇蜜」！這款唇蜜還注入高濃度潤唇精華與首創的「胜肽複合成分」，一邊上妝等於一邊敷唇膜，輕抹就能打造出膠原滿滿的嘟嘟嫩唇。

水光嘭潤的妝感，根本就像幫嘴唇開了柔焦濾鏡，加上20%角鯊烷、玻尿酸、千葉玫瑰精萃，從唇面到底層都幫你鎖死水分，質地則像果凍唇膜一樣服貼不厚重，編輯實擦之後真的驚豔，它完全顛覆我對傳統唇蜜的印象，首先上唇的觸感非常輕盈，不會有厚重黏膩感，完全沒有唇蜜常見的負擔；再來是顏色飽和度超出預期，不像以往的光澤型唇彩只有亮度，這支色澤濃郁、擦起來氣色直接拉滿，上唇效果超漂亮！

這次一共推出5色夢幻唇選，主打色#27糖漬蜜桃是少女感滿滿的蜜桃裸粉，擦上瞬間戀愛感爆棚；#40烏龍茶凍，溫柔又不失氣場，素顏擦也完全OK，通勤約會都能撐得住。

3. Dior

Dior——誘惑煥彩潤唇蜜，$350



第三款命改唇彩推薦：迪奧全新「誘惑煥彩潤唇蜜」，一登場就靠BLACKPINK Jisoo的甜美演繹霸佔話題，不只是唇妝新品，更是今年最時尚的「妝飾單品」代表！唇蜜的成分也不馬虎，富含90%自然來源成分與櫻桃籽油、神經醯胺與胜肽複合物，上唇即感受深層滋養與長效保濕，就像是護唇膏＋唇蜜的完美結合。

全系列提供5款果凍色選與2種妝效，從自然裸到夢幻粉通通有，和第一款主打飽和顯色不同，這支唇蜜的色澤就相對清透柔和，更適合日常擦、或是疊加在其他唇彩上使用，能自然調整唇妝質地，讓霧面唇膏多一點水光、或讓雙唇看起來更立體豐潤。

特別是早上趕時間時，單擦這支也不會出錯，淡淡一層就能瞬間提氣色，完美化身氣質系女孩，而明星色號有：「#105 Lychee」Jisoo同款，甜美感爆棚、「#101 Glazed Pink」Jenna Ortega 御用色，偏裸感的氣質色、「#102 Glazed Lavender」Anya喜愛的紫調清新派、「#103 Toffee」Peter Philips 自己都大讚的日常必備色！

4. MAKE UP FOR EVER

MAKE UP FOR EVER——超能冰透護唇蜜，$220



第四款命改唇彩推薦MAKE UP FOR EVER「超能冰透護唇蜜」，一擦上去就能感受到微微的薄荷涼感，不悶不黏，清新得剛剛好，尤其是在悶熱天氣裏真的太加分了，加上融合三重植物精油（山茶花、棉花、白芒花籽油）與親油性玻尿酸，等於是邊擦唇彩、邊幫嘴唇「熱敷保養」，唇紋直接像被熨斗燙平，呈現自然豐盈的膠原感。

全系列11色中，有8款是清透系「鏡光純色」，疊擦也不會厚重；還有3款「微閃珠光色調」，搭配霧面唇膏超美超仙，台灣主推的6大熱門色號為「#05 ANYWHERE CAFFEINE」裸色控絕對必收，完美打造歐美肉感嘟唇、「#08 BOUNDLESS BERRY」超顯白少女粉，擦起來氣場溫柔又甜美、「#10 JUICY PEACH」黃肌救星，一抹去黃氣，膚色馬上提亮、「#06 WHEREVER WALNUT」素顏也能駕馭，慵懶系女孩最愛、「#11 FIERY LOVE」辣妹必備的甜酷色，性感氛圍感滿分！

5. alternative stereo

alternative stereo——糖瓷蜜光持色唇釉



alternative stereo「糖瓷蜜光持色唇釉 Milky Mellow Edition」，來自韓國的小眾寶藏品牌 alter_，這系列將棉花糖的輕柔甜感完美注入4款奶霧色選，不走高飽和路線，而是以柔和、淡雅又自然的奶色系，為夏日妝容增添一層仙氣與光感，像是自帶柔焦濾鏡，不論冷暖膚色都能輕鬆駕馭，宛如蜜糖覆唇的光澤感，不只是短暫的效果，而是全天候都能維持水潤晶亮，即使忙一整天也不容易脫妝，根本是通勤族與約會女孩的必備神器。

另外，這支唇釉的瓶身設計延續品牌一貫的極簡風格，手感很好，放進小包也完全不佔空間，連補妝都能變成賞心悦目的儀式感，不論你是要走日系清透感、韓系甜美風，還是日常素顏也想提氣色，Milky Mellow Edition 都能幫你輕鬆打造「輕盈嘟嘟唇」，把唇妝的水感與氣質一次到位！

