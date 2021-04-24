牙齒美白｜黎姿公開5大美白護齒秘訣　牙齒變亮白要改刷牙方法？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-24 09:00

牙齒護理｜49歲黎姿擁有凍齡外表，牙齒亮白亦令人印象深刻。黎姿在小紅書大方分享日常護理牙齒的5個秘訣，原來她堅持一種刷牙方式，認為比起傳上下刷更有效，另外，她平日又選用什麼護齒產品呢？

黎姿在小紅書提到，能擁有一雙美白牙齒，全靠日常持之以恆的護齒方法，黎姿提到，原來她的刷牙方式是採取「打圈刷」，她認為比起傳統「上下刷」，更易去除積藏污垢，避免牙變黃去口氣之外，她每日刷牙次數，也令人意想不到？

黎姿曾與網民分享到，自己天生就擁有一副好牙齒，從來也沒有拔過牙齒，亦沒有做過任何的牙齒矯正。(gigilai_official@IG)

牙齒美白固然外觀加分，加上長戴口罩易有口氣問題，口腔護理不能掉以輕心。黎姿日常會選用什麼牙齒護理用品？原來她亦會定期使用美白牙貼。

▼▼▼【按圖看】黎姿分享的「5大護齒秘訣」，包括「打圈刷」方式刷牙方式，另外，她也關注如何清潔舌苔▼▼▼

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牙齒護理產品眾多，如何揀出啱心水？日本網站@Cosme早前釋出的「牙齒護理產品Top10位」排行榜，包括漱口水、舌苔刷等，有用家評價當中有幾款產品，抑制口氣均有不俗效果。

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme「牙齒護理產品Top10位」，第1位持續用1星期牙齒明顯變白？還有一款用家稱可改善過敏牙齦▼▼▼

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資料來源：日本＠Cosme