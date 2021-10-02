減肥令臉形瘦削易顯老？　中醫4招桂圓紅棗「神仙茶」臉色變紅潤

抗衰老｜減肥、年齡增長，也會容易令臉頰「凹陷」，臉形看似瘦削不少，但實情卻是皮膚失去彈性，臉凹會更顯老。中醫師介紹4種方法調理身體，令臉頰回復彈性，面色變紅潤，看起來更精神有活力。



老去是平常事，偏偏我們都怕老，愛與時間對抗，也愛明星可逆齡抗老。多少公認的美人胚子，年歲漸長後，臉型不及年輕時飽滿，也難逃臉型變凹，尤其是刻意減肥後，更易令膚色變差更顯老。

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本身是中醫師之後轉戰Youtube的「77老大」，分享臉部「凹陷」的改善方法，他指出，臉變凹，是因為膠原蛋白流失、脂肪肌肉鬆弛，不一定要以醫學美容解決，只要促進血液循環、保持皮膚濕潤、疏通經絡，便可改善暗啞、延緩老化。

他分享4個令臉部回復彈性、紅潤的中醫方法，其中之一是以桂圓、紅棗、枸杞等中藥材，泡製「神仙茶」，每星期飲用，可令面色變紅潤，減少細紋； 另外，以田七粉加入水或蜂蜜自製面膜，也有對抗肌肉鬆弛、淡斑美白效果。

「77老大」分享，臉上的穴位，例如鼻孔旁（迎香穴），以及眼睛對下與鼻孔平行交點（巨髎穴），每天按摩也有助抗老；他又建議多吃補腎食物如黑白木耳、莓果及蜂蜜等。

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