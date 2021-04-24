頭髮護理｜4步正確洗頭方法原來一直做錯？附2021年護髮新品名單

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-24 19:00

頭髮護理｜頭皮油脂分泌旺盛，每天勤力洗頭也未能改善問題，髮根扁塌、變得毛燥，甩頭髮加劇，可能是一直洗頭方法做錯了？ 英國護髮權威專家提出正確洗頭步驟，第1步原來不是是「先護髮後清潔」？

Philip Kingsley為英國護髮權威，曾為荷女活巨星台人和皇室成員照顧頭皮髮絲，他曾指出，一般人習慣先用洗頭水後用護髮素，但他卻提出一反傳統的做法！

「頭髮醫生」Philip Kingsley除是英國皇室御用的頭髮專家外，亦是碧咸妻子Victoria Beckham、金球影后姬蒂·白蘭芝的頭髮醫生。(philip_kingsley@IG)

「4步洗髮護膚貼士」輕鬆打造健康強韌秀髮

Philip Kingsley指出，一般人習慣先用洗頭水後用護髮素，但實際頭髮毛鱗片遇水即張開，先洗完頭後用護髮素，其實大大降低修護效果，頭髮亦易斷裂，另外，倒洗頭水之後，有一個細節，很多人做漏，以致令洗頭效果大打折扣。

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資料來源：philipkingsley.co.uk