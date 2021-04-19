春夏髮色｜日女生超愛「光線挑染」　冷色調配捲髮皮膚更顯白？

撰文：Dappei 搭配
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最近春天的氣息越來越濃厚，該是時候告別厚重的髮色，為秀髮換上輕盈又有型的挑染造型啦！本篇搭編就來為大家介紹最近日本女生超愛的「光線挑染」，想透過換髮色搖身一變成為知性女子的你，趕快一起看下去！
想嘗試2021春夏定番髮色「光線挑染」的女生們快點開看看吧~（多圖參考）▼▼▼
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Dappei 結語：
只能說光線挑染真的是美到不行啊！今年春夏想踏出舒適圈，挑戰換然一新髮色的搭黨們，趕快把吸引你的髮色手刀截圖傳給你的髮型設計師吧！
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原文：春夏定番髮色！2021 年日本女生都換上的「光線挑染」，讓你秒成為漫步東京街頭的高級感女子！
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