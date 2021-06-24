護膚｜用家分享「護膚黃金組合」　皇牌產品4大配搭美肌功效加乘

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-06-24 13:46

護膚品如何揀？護膚選擇多，對新手來說更加無從下手。近日有網民整理一系列護膚黃金CP組合，將不同品牌的人氣產品互相配搭使用，以達到「1+1>2」的美肌加乘效果，可令保濕、修復、急救及紓敏顯著加強功效。

原來要令護膚效果更事半功倍，對比起單用一支產品，搭配不同組合使用更能起到「1+1>2」的美肌加乘效果。（heidibibe@IG）

坊間不少美容品牌的「明星產品」動輒千元，當然要用得其所，但原來要令護膚效果事半功倍，對比起單用一支產品，也可有另一用法，將不同品牌的人氣熱賣產品互相配搭使用，務求有「1+1>2」的美肌加乘效果。

SK-II神仙水可以全方位提升膚質，護膚功效卓越，但原來與另一款產品一拼使用可令效用「更上一層樓」。（apieceof.coffee@IG）

網民將之形容為「神仙用法」，指對於保濕、修復、急救、紓敏有著顯著功效，大家可根據自身的膚質來選擇不同組合。

SK-II神仙水搭配「黃金復原蜜」

其中一個膚黃金CP組合包括SK-II神仙水，不少女生都是忠實用家，可以配合Guerlain皇牌產品殿級蜂皇水凝黑蜂活肌蜜一併使用，此款被稱為「黃金復原蜜」的精華對於提亮膚色、增加肌膚彈滑度都十分見效。這套護膚組合有效改善粗糙及肌膚問題，特別適合飽受粉刺和毛孔問題困擾的女生。

▼▼▼【按圖看】4個護膚黃金CP組合被網民讚效果顯著，究竟如何配搭？不同膚質可點揀？▼▼▼

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