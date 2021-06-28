減肥｜168斷食改良版「442飲食法」　營養師：可減脂適合斷食新手

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-28 19:00

442飲食法｜斷食是熱門流行減肥方法，168斷食法要求16小時不進食，台灣則有營養師提出改食版的「442飲食法」，改為10小時內完成進食3餐，斷食時間可減少，並且飲水及運動也有特別做法配合，聲稱1個月可減掉4公斤，適合怕長時間捱餓的斷食新手。

「442飲食法」是指餐與餐之間相隔4小時，最後一餐則以輕食為主，達到2小時人內完成消化。（Bill Oxford／unsplash）

台灣營養師提出「442飲食法」：比「168斷食」更有效？

健康減肥的重要原則，要保持營養均衡，維持肌肉量，才可避免日後復胖的可能；「442飲食法」亦是着重增加肌肉、減少脂肪為原則。

提出「442飲食法」的台灣營養師黃韋堯，接受當地媒體訪問時指出，許多人在減肥過程中專注減脂，忽略肌肉重要性，有足夠的肌肉才可提高基礎代謝率，燃燒更多脂肪；每天需掌握黃金10小時的進食時間、吃對的食物，配合適量運動，令減慢胰島素分泌，降低脂肪合成，增加燃燒激素，是毋須捱餓又不怕反彈的減肥方法。

據他稱，「442飲食法」有助養成良好飲食習慣，日後不用刻意節食，也不會復胖：平均每個月可減4公斤。

黃韋堯在IG分享多名「442飲食法」成功減肥的個案，公布成效最好的個案一個月減去10公斤； 而一名體重只有41公斤的女生，體脂由22.2% 減至20. 7% 。

綜合而言，「442飲食法」有4大重點 ，442 是指每指間隔時間，分別是2餐相隔4小時，第二餐以消化較容易的輕食為主，3餐要10小時內完成，至於2次正餐的餐單份量，也要符合有菜、有蛋白質，以及水果或澱粉質類的份量等； 至於飲水量及飲水次數也有特別要求。

▼▼▼按圖看看台灣營養師黃韋堯「442飲食法」的4大重點：3餐要如何吃？每次吃正餐要相隔4 小時，另外，飲水量每天至少2000-3000毫升，碳水化合物也可吃？ ▼▼▼

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《01女生》向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她同意442飲食法做到不下於「168」的減脂效果，月減4公斤也是可行的，

陳曼婷指出，數據顯示，禁食10 - 16小時便可將新陳代謝轉向燃脂狀態，鼓勵身體將儲存的脂肪轉化為能量；至於（442飲食法），對於新手是不錯的選擇，禁食時間較短，且大部分處於睡眠期間，每4小時進食亦符合身體消化系統構造，剛好清空胃袋進食。

「442飲食法」的飲食建議是非常重要。（Louis Hansel／unsplash）

進行「442飲食法」需注意哪2點？

不過陳曼婷提醒，不能只按飲食法的時間表，而忽略飲食建議，要不然並沒有減重與保健功效：「如本應以輕食作晚餐，卻進食高卡高脂的韓式燒烤、炒粉麵等，隨時一餐已超出每天熱量所需，對於晚上消化系統亦造成較大負擔。因此在442飲食法下，亦需考慮到基礎代謝率。」

442飲食法因定時分段進食，令體內產生記憶，燃燒脂肪更徹底，食得開心又能持久、堅持，瘦身效果自然更佳，陳曼婷指完成減肥過程後，胃部、味蕾已習慣新食量與低糖、低脂的標準，就算不特意克制，也能更快有飽肚感，並自然減少攝取量，成功維持新體重：「推薦給想增肌減脂，又擔心需要捱餓人士，特別是容易因飢餓而導致情緒性及報復式飲食的人。」由於442飲食法需空腹14小時，血糖水平會較低、糖尿病患者，或胰島素調節異常，便不建議嘗試。

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