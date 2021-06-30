名人減肥｜許瑋甯曬22吋纖腰　易胖體質憑3大秘訣練成腰瘦川字肌

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模特兒出身成功轉型為實力派演員的許瑋甯，近年在戲劇、電影表現都相當亮眼，最近和邱澤攜手演出的《當男人戀愛時》在台灣上映九天票房就破億，人氣更是水漲船高！今年36歲的她，不僅作品受到關注，早前在IG上曬出腰瘦川字肌全身照也引起網友熱議，連好友炎亞倫也留言讚嘆：「22腰？」曾透露自己其實是易胖體質，過去花一年的時間成功甩掉10公斤，維持至今不僅沒復胖還更緊實纖瘦，這次特別來整理幾點許瑋甯曾分享過的身材維持秘訣！

參考許瑋甯的3大瘦身秘訣，你也有機會像她一樣擁有薄片腰和川字肌喔~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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維持好身材真的好需要強大毅力跟決心啊！不過因每個人的體質及生活作息都不一樣，許瑋甯的方式僅提供參考，妞妞們想要健康瘦，還是要評估自己的狀況，找到最適合的方式呦！

同場加映：Selina任家萱10個瘦身原則：不能隨波逐流、不能有犧牲感（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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