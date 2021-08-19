髮型｜2招測是否適合剪瀏海　三庭平均宜露額　耳珠大有瀏海更美?

髮型｜剪不剪瀏海相信是不少女生經常苦惱的事情，剪得對，不但能夠修飾臉型，還能達至減齡效果。然而到底如何判斷自己適合的是可愛齊瀏海，抑或是氣質的中分瀏海？不妨用以下兩招選瀏海關鍵，測出命定的美顏瀏海。



髮型｜剪不剪瀏海相信是不少女生經常苦惱的事情，剪得對，不但能夠修飾臉型，還能達至減齡效果。（chahong_official@Instagram）

第一招：「三庭」比例



要知道髮型匹配與否，往往是和臉型有所關聯，大家可以根據臉部的「三庭」比例來做判斷。三庭是指將臉長分為三個部份，分別是上庭、中庭、下庭，上庭指髮際線到眉毛心；；中庭指眉心到鼻翼下側；下庭指鼻翼下側到下巴位置。一般而言，三庭比例接近「1:1:1」就是最標準的美女臉型。

而當上庭比例過長，就代表屬於高額頭，這樣的臉型就非常適合用存在感強的齊瀏海來遮蓋寬大額頭，除了在視覺上顯臉小，更有減齡作用。相反，若三庭比例平均或是上庭較短，露出額頭的中分或斜瀏海就會相對更適合，若剪了齊瀏海反而會顯得臉更長。

當上庭比例過長，就代表屬於高額頭，像Lisa的臉型就非常適合用存在感強的齊瀏海來遮蓋寬大額頭，除了在視覺上顯臉小，更有減齡作用。（lalalalisa_m@Instagram）

第二招：耳朵長相



除了臉型，耳朵長相也是用來判斷剪瀏海的特徵之一。原來當耳朵位置愈居中或是偏下，或是耳垂厚大，正正代表愈適合剪瀏海。只要縮短中庭與下巴的距離，就是齊瀏海好看的關鍵，一剪瀏海減齡又提升顏值。

▼▼▼【按圖看】2招測是否適合剪瀏海，上庭比例過長要剪齊瀏海，耳朵位置是判斷關鍵？▼▼▼

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