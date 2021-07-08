萬能「眼影公式」化妝新手必學　4步化出百搭漸層立體大眼妝

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-07-08 13:00

畫眼影教學｜作為化妝初學者，畫眼影時最常遇見選錯色調、暈染不均、妝感不自然的問題，一個失手就會畫成髒灰突兀的色塊感。要完美畫出精緻自然的眼妝，就要學會以下的萬能眼影公式教學，只需簡單4個步驟，就能打造不挑眼型、乾淨百搭的立體大眼妝。

要完美畫出精緻自然的眼妝，就要學會萬能眼影公式教學＝打底色＋主色＋加深色＋提亮色。（etudeofficial＠Instagram）

萬能眼影公式＝打底色＋主色＋加深色＋提亮色

要畫出自然的眼妝，技巧在於一層一層的暈染過渡，而秘訣在於將眼影色調分成4大類，再塗畫在眼睛上不同的位置範圍，這樣就能輕易校正眼型，營造出深邃眼妝。

一般來說，打底色多為淺米色、裸粉色等接近膚色的淺啞光色，可以大範圍地掃在整個眼窩上，除了可以矯正眼皮膚色，更能起到眼窩修容的作用。接著是根據喜好選擇眼影盤裡的一種顏色（建議是介乎於深色與淺色之間的色調）作為主色，由睫毛根部到接近眼窩的位置開始，慢慢向上暈染。然後就是修正眼型的關鍵，利用眼影盤裡較深的顏色，以眼球中央為基準，分別往眼頭及眼尾暈染，重點是眼頭淺、眼尾深。最後再用珠光或閃片色調，在眼窩中間、眼頭處及臥蠶位置提亮。

利用這個萬能眼影公式而畫出來的眼妝，不單有層次，還會讓眼型更加立體有神，進而達到放大雙眼的效果。

▼▼▼【按圖看步驟】萬能眼影公式教學示範，初學者也能不失手化出百搭漸層眼妝▼▼▼

注意畫眼影誤區：忌一支眼影掃走天涯 宜少量多次疊加暈染

即使跟著步驟畫，畫出來的眼妝依然感覺又髒又不自然？除了要記住眼影公式，不少新手容易犯上的眼影誤區也同樣要注意。為了貪方便，大家可能會選擇只用一支眼影掃「由頭畫到尾」，但用同一支眼影掃蘸取不同的顏色，再一遍一遍地往眼皮疊加，這樣的眼妝不但顯髒，更不能呈現出任何的層次感。

正確的畫眼影方法是利用大小不同的眼影掃，分別畫上打底色、主色、加深色及提亮色，重點是少量多次地疊加眼影、自然暈染邊界，避免一下子落手太重而致難以補救。

正確的畫眼影方法是利用不同大小的眼影掃來打造眼妝，重點是少量多次地疊加眼影、自然暈染邊界。（Six-And-Twenty＠RED）

編輯精選 新手必備眼影盤推介

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