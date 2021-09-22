減價｜Selfridges 25款人氣面霜、精華8折　LaMer貴婦面霜2千有找

【減價／護膚品】美妝平台Selfridges香港官網推出8折減價折扣優惠，多款專櫃護膚亦在減價名單之內，如有LaMer、Estée Lauder、LANCOME、CLARINS和KIEHL'S等多款皇牌產品亦有折扣，不想錯過入手人氣好物的機會，不妨參考《01女生》25款好用熱賣面霜、精華的精選名單，為轉季天氣做好準備。



Selfridges的美妝減價優惠包括LaMer、Estée Lauder、LANCOME等皇牌產品。(ahc.official@IG)

精選15款皇牌減價精華 KIEHL'S「神力小紅瓶」好評如潮 $4XX可入手

是次Selfridges的美妝減價優惠，包括以往甚少推出優惠的專櫃減價精華，例如有去年曾獲台灣Cosme精華部門賞第一位的「KIEHL'S全效再生超級精華」，減價後只需HK$440便買到。精華被用家稱為「神力小紅瓶」，不但有效消痘降紅，更可提升膚況，改善初老肌；CLARINS賦活雙精華也包括是次減價優惠中，是孕婦都能用的天然精華，質地是水與油同時混合，但上臉不油膩又清爽，改善乾紋效果出色，8折後亦只需HK$432便可入手。

另外，深受女星Lily collins、影后Kate Winslet和「國民初戀」秀智喜歡的Lancôme「小黑瓶」亦有8折優惠，對於皮膚不穩又容易缺水的肌膚，一滴便足夠全面使用，睡前使用即時補水到翌日依然水潤。

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Selfridges亦有精選某些貴婦品牌的面霜來推出8折優惠。(glowskinco.21@IG)

精選10款人氣熱賣減價面霜：LaMe貴婦精華面霜罕有8折？

除以上15款的皇牌減價精華值得轉季時入手外，貴婦級品牌面霜亦8折優惠，例如LaMer貴婦精華面霜8折後$1,800便可入手，對於經常捱夜、皮膚又容易變得粗糙問題能有修復功效；此外，Sisley人氣高回購率的黑玫瑰彈潤面霜，折後只需HK$1,104，不論任合膚質都適合，除有夜間修護功用外，肌膚較乾時，也可當作晚安面膜厚敷，一物兩用，相當划算。

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