減肥｜讓你一直肥的10個懷習慣　營養師：極低熱量飲食易復胖

減肥｜168斷食、月經減肥法都無效？好不容易減幾磅，好快又復胖？減肥難，可能是日常生活習慣累事。台灣營養師提出10個導致減肥失敗的壞習慣，例如不知道原來低熱量飲食 ，反而易出現減肥停滯期，且復胖機率也會提升，還有多少減肥地雷你都可能誤中了？



減肥方法如何更有效？努力控制飲食、花大量時間運動，體重仍然沒變化？減肥總是不成功，可能是日常生活慣㓛慣造成。

台灣營養師提出10個導致減肥失敗的壞習慣，有沒有一個你現在有犯的？(crystalfyy@ig)

台灣營養師蕭瑋霖在Facebook提出，想做好體重控制，可以從生活習慣來做調整，而這些壞習慣，是讓你一直胖的原因。

這些壞習慣讓你一直胖

不少人以極低熱量飲食達減磅目的，但蕭瑋霖指出，這反而身體處於「飢餓狀態」，長期會減低身體的新陳基礎代謝率，令日後減肥難上加難，更易復胖。

減肥與睡眠時間也有關係，長時間睡不夠也是致肥致原因。蕭解釋，睡眠時間每日不足6小時，會令身體基礎代謝率下降之餘，對高熱量食物的渴望亦會隨之增加，肥胖機會增加。所以運動減肥無效，有機會是無調整好作息所致。

就連平常喝水的習慣、時間、喝多少都是有關係的。營養師蕭瑋霖提到，餐前喝水可降食慾，令用餐時能減少百分之13的熱量攝取；間歇性飲500毫升的水，能量消耗亦相會增加？

【按圖看】台灣營養師提出10個壞習慣易令人胖，體積小食物反而不利減肥？進食速度過快會令飢餓素持續，令食慾不減更愈食愈多▼▼▼

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減肥停滯期一旦出現，難免焦急，為何體重不跌？減肥停滯期出現，有機會是減肥成功的象徵？《01女生》就此問題諮詢澳洲註冊營養師陳曼婷，為減肥人仕解答減肥停滯期的問題，有甚麼方法可突破減肥停滯期？同場加映：減肥最難遇上停滯期磅數減不了 3招突破減肥停滯期

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營養師陳曼婷指，減肥停滯期是無可避免的，想突破停滯期需要及早改變減重策略，例如：陳曼婷建議從打破「慣性」着手，第一是只做重訓或HIIT的大家，可加入有氧運動，如跑步或有氧舞蹈等；第二是改變飲食配搭，嘗試素食的高蛋白餐單，如鷹咀豆、果仁、種籽等，減低總脂肪攝取；第三改變飲食架構，可跟隨一天五小餐的飲食法。

同場加映：【按圖看】減肥時有些日子體重遲遲未能下降，這可能是你受到生理期荷爾蒙影響。但如果好好善用月經周期來安排減肥計劃，亦能事半功倍。澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）就為女生們設計出「月經周期減肥餐單」，以精準的飲食方法，把握瘦身高峰期。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】想搣甩「糖癮」也不用一刀切，亦可循序漸進，5個「懶人減糖法則」澱粉少吃3成，選低升糖水果免致肥陷阱。▼▼▼

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資料來源：台灣營養師蕭瑋霖