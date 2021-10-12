SEPHORA美妝減價消費券享85折　必搶TARTE遮瑕王丶NARS氣墊粉底

【消費券／減價】SEPHORA推出消費券購物優惠，由即日起至12月31日，以Tap＆Go在門市購物滿 $750即送禮品包；另外，正價貨品還可享高達85折的優惠。即使沒有Tap＆Go消費劵，SEPHORA其他貨品也正進行減價優惠，當中更不乏品牌王牌產品，絕不能錯過。



SEPHORA減價｜消費券可享85折優惠，SEPHORA一直都有推出不同王牌產品的減價優惠．（jillstuartbeauty ＠IG）

精選10大SEPHORA減價王牌產品：TARTE遮瑕膏7折丶JILL STUART唇膏低至$154

使用SEPHORA消費劵優惠，需先成為「Sephora Beauty Pass」會員，除此以外，SEPHORA一直都有推出不同王牌產品的減價優惠，售完即止，如遮瑕界王牌牌子TARTE遮瑕膏，遮瑕力高，且水潤易推，適合大部份膚質，一直鮮有減價，是次則有7折優惠，由$240減至$168；包裝設計十分精緻的JILL STUART彩妝一直大受歡迎，十分適合以淡妝示人的女生，是次唇膏系列也有7折特價，由$220減至$154；而SHISEIDO迷你唇膏三枝套裝也由$220減至$176；NARS的熱賣氣墊粉底亦由$300減至$255，十分抵買。

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