2021聖誕倒數月曆精選14款　YSL、Lancôme、CT彩妝護膚香水任你揀

轉眼2021年已經將近尾聲，也就快臨近浪漫的聖誕節。如果不確定什麼樣的禮物才能讓女友開心，精美的「聖誕倒數日曆」一定是不會出錯的選擇。不僅造型極具收藏價值，一個個小盒子也讓打開禮物的過程充滿驚喜和樂趣。而且通常聖誕日曆都包含了品牌最經典的明星單品，這樣再也不怕女友說自己不懂得買禮物！

文：Amber Chan、Wenting Zheng（GQ Taiwan）



從幾百元起到五千元以下的價位，本文為你精選出 14 款浪漫聖誕倒數日曆，讓你在不同預算下都能買到讓女友或是媽媽開心的禮物。除了送禮之外，本次清單中的BALMAIN、DIPTYQUE、Penhaligon's和ACQUA DI PARMA推出的款式同樣很適合男生自用，也可以看看有沒有讓自己心動的聖誕日曆。各品牌的聖誕倒數日曆一般售出極快，選好後記得手刀下單以防售罄！

一年容易又聖誕！為你精選女生最愛的2021年各大品牌「聖誕倒數日曆」，看中就趕快手刀下單吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 38

1. YVES SAINT LAURENT 2021美妝聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：品牌經典熱銷的11款唇膏和唇露、備受好評的香氛、睫毛膏迷你版本、卸妝、精華液等明星保養產品

2. GIORGIO ARMANI 2021美妝聖誕倒數日曆（限量版）

聖誕驚喜包括：Lip Maestro 唇彩 6.5 ml，色號 #405、Lip Power 唇膏 3.1 g，色號 #400、Eyes to Kill Stellar 眼影 4g，色號 #2、 絲滑眼影 3.9 ml，色號 #8、Eyes to Kill Designer 眼影液 1.4 ml，色號 #1、Eccentrico 睫毛膏 10 ml、Black Fluid 透亮高光液 18ml，色號 #2、Lip Maestro 唇彩 3.5 ml，色號 #400 #401 #405、Eyes To Kill Midi 睫毛膏 4.8ml、Black Perfection Eye 卸妝液40ml、My Way 香水 7ml、Si Classic 香水 7ml、Si Passione 香水 7ml、Si Passione Intense 7 ml、Si Fiori 淡香水 7ml、Armani Code 淡香水、4 ml、Acqua Di Gioia 香水 5ml、Aqua Di Gio 淡香水 5ml、Eyes To Kill Classico 睫毛膏 2ml、Rouge D’Armani 唇膏 1.4 g，色號 #400、Lip Maestro 唇彩 1.5 ml，色號 #400 和 Crema Nera 眼霜 5g

3. BENEFIT THE MORE THE MERRIER 2021美妝聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：Gimme Brow+ 1.5 g，色號：3、Precisely My Brow 0.04g，色號：3、Porefessional 妝前乳 7.5 ml、Porefessional 保濕妝前乳 7.5 ml、Roller 眼線筆 0.5 ml，色號：黑色、Mini Clamshell 2.6 g，色號：Hoola、Mini Clamshell 1.5g，色號：Dandelion、24 小時眉妝定型粉 2g、BADgal Bang 睫毛膏 3g、Roller 睫毛膏 3g、They're Real! 睫毛膏 3 g和、They're Real! Magnet 睫毛膏 3g

4. LA MERTHE WORLD OF LA MER 聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：修護乳液 30 ml、爽膚水 30 ml、密集修護面膜 30 ml、煥膚精華油 5 ml、煥活保濕精華素 5 ml、煥活精華液 5 ml、眼霜精華 5 ml、頸部和胸肩精華液 15 ml、潤唇膏 9 g、保濕凝露 15 ml、保濕柔潤乳霜 15 ml、 Crème de la Mer 乳霜 15 ml

5. LANCOME 2021美妝聖誕倒數日曆（SELFRIDGES 獨家發售）

聖誕驚喜包含：Hydra Zen凝膠乳霜15ml、Bi-facil Eye美妝卸妝水30ml、睫毛膏9ml、小黑瓶精華10ml、小黑瓶Clarisonic眼部精華 5ml、蘭蔻夢魅黑色睫毛膏6.2g、黑金眼霜精華5ml、黑金臻寵乳霜、玫瑰香氛15ml、黑金臻寵滋養油7ml、La Vie Est Belle L’eau De香水4ml、La Vie Est Belle Lait De香精身體乳、La Vie Est Belle沐浴露、伊德爾香水5ml、伊達爾拉力量乳霜身體乳、Monsieur Big超豐盈黑色睫毛膏2ml、Eau Micellaire Douceur、onique Confort乳液75ml、高級小黑瓶眼部5ml、Effacernes Face、5ml色號02米色Sable、啞光妝前乳10ml、Confort乳霜、護手霜75ml、立體塑顏多功能提拉精華液面霜15ml、L’absolu Rouge Ruby乳霜1.3g、03 Kiss Me Ruby唇膏1.6g、L’absolu Rouge Drama啞光唇膏1.6g

6. CLARINS 2021聖誕倒數日曆（SELFRIDGES 獨家發售）

聖誕驚喜包括：再生潔面摩絲 50 ml、絲絨潔面乳 50 ml、卸妝微分子水 50 ml、Total 潔面油 50 ml、Comfort 面部磨砂膏 15 ml、SOS 舒緩面膜 15 ml、可重複使用化妝棉、活力清爽保濕霜 15 ml、UV Plus 10 ml、Wonder Perfect 4D 3 ml、玫瑰石英刮痧、美容閃光膏 15 ml、去角質身體磨砂膏 30 ml、滋潤潤膚露 30 ml、Body Fit 身體乳 100 ml、爽膚膏 30 ml、保濕精華乳霜 30 ml、緊緻身體乳液 100 ml、足部美容霜 50 ml、放鬆沐浴露 100 ml、護理沐浴露 100 ml、舒緩身體霜 30 ml、Eau Dynamisante 蠟燭 50 g、即時眼部卸妝液 125 ml、Supra 濃密睫毛膏 8 ml、潤唇膏 01 12 ml、放鬆滾珠 5 ml、護理滾珠 5 ml

7. CLINIQUE 24 DAYS OF CLINIQUE聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：All About Clean™ 溫和型液體潔面皂 30 ml、淨膚乳液 60 ml、Dramatically Different™ 保濕乳液+ 30 ml、Moisture Surge™ 100H 自動修護保濕霜 30 ml、Moisture Surge™ 水嫩保濕精華 15 ml、Clinique Smart Night™ 定制修復保濕霜 7 ml、All About Clean™ 可水洗潔面泡沫 30 ml、7 日用磨砂膏可水洗配方 30 ml、Moisture Surge™ 睡眠面膜 7 ml、All About Clean™ 二合一清潔 + 去角質果凍 30 ml、Clinique Fresh Pressed™ 維生素 C 煥新潔麵粉、3 小袋、每袋 0.5 g、All About Eyes™ 5 ml、Moisture Surge Eye™ 96-Hour 精華保濕液 5 ml、Deep Comfort™ 護甲護手霜 30 ml、Take The Day Off™ 眼瞼、睫毛膏和唇膏卸妝液 30 ml、Clinique Pop Splash™ 唇彩 + 保濕，色號：Air Kiss 1.5 ml、Chubby Stick™ 保濕唇膏，色號：Super Strawberry 1.2 g、Clinique Pop™ 唇彩 + 底妝，色號：Love Pop 2.3 g、Blushing Blush™ 腮紅粉，色號：Precious Posy 3.1 g、腮紅刷、Lash Power™ 睫毛膏持妝配方，色號：Black Onyx 6 ml、Quickliner™ 眼影，色號：Intense Ebony 0.14 g、Moisture Surge™ 潤唇膏 7 ml、Aromatics Elixir 香水噴霧 4 ml

同場加映：護膚｜9款多功能精華水實測比較 SK-II、LA MER超強滲透保濕修復（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 63

8. CHARLOTTE TILBURY CHARLOTTE’S BEAUTY DREAMS & SECRETS 2021聖誕美妝倒數日曆

聖誕驚喜包括：Multi Miracle Glow 清潔軟膏 15ml、Goddess Skin 泥質面膜 15ml、Charlotte's Magic 精華 8 ml、Charlotte's Magic 乳霜 15 ml、Wonderglow 15ml、Beauty Light Wand Spotlight 高光12 ml、Colour Chameleon Pillow Talk 眼影筆 1.6 g、WONS 眼影線 0.8 g、Legendary Lashes 睫毛膏 4 ml、Lip Cheat Pillow Talk Medium 唇線筆 0.8 g、Matte Revolution Pillow Talk Medium 唇膏 3.5 g、Airbrush 無瑕定妝噴霧 34 ml

9. SELFRIDGES 2021聖誕倒數日曆（SELFRIDGES 獨家發售）

聖誕驚喜包括：Dr.Barbara Sturm透明質酸精華10ml、Charlotte Tilbury Pillow Talk睫毛膏10ml Super Black、Parfums De Marly Delina護手霜30ml、Nars迷你古銅Powder 3.3g、Laguna、111Skin Oxygen Express面膜30ml、Aveda Nutriplenish Light保濕洗髮水50ml和護髮素50ml、Huda Beauty清潔膏100g、Milk Makeup唇頰6g、Werk Moroccanoil護理霜25ml、7 Days Active CEO 15%維生素C亮膚精華15ml、Hayou Jade Beauty Restorer、Malin+Goetz Eucalyptus止汗香體乳28g、Hourglass Ambient Powder 1.3g、光影輕透、The Ordinary 100%有機冷壓玫瑰籽油30ml、One Milk 50ml、Maison Margiela Lazy Sunday Morning香水10ml、Augustinus Bader Rich乳霜15ml、Ren Ready Steady Glow Daily AHA爽膚水100ml、Susanne Kauffman St.John Wort Bath鎮定50g、Ex Nihilo Fleur Narcotique蠟燭、Pat McGrat Divlust Divine Rose 5ml、Selfridges免費美容禮賓服務、Le Labo Santal 33香水15ml

10. DIPTYQUE 2021聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：DIPTYQUE 2021聖誕限量蠟燭_墨翠冷杉 70g：山中冷杉的清新芬芳，結合壁爐散發的木質香。DIPTYQUE 香氛蠟燭 35g （共11顆）：包含迷你尺寸的聖誕限量蠟燭：靛晶冬雪香氛蠟燭(Flocon)輕盈繚繞的白麝香配搭冬季花卉含羞草。另外還有琥珀、山楂、漿果、墨西哥橙花、炭木香、無花果、沉香、香丸、玫瑰、紫羅蘭。DIPTYQUE 淡香精／淡香水 10ml （共8支）：杜桑淡香水、花都之水淡香精、青蕨淡香精、感官之水淡香水、玫瑰之水淡香水、肌膚之華淡香精、爵夢淡香精、譚道淡香水、DIPTYQUE 香膏_杜桑 3g、DIPTYQUE 香氛姿態身體保養 （共3項）：肌膚之華身體潤澤霜15ml、石榴潤澤去角質霜10ml、豐潤身體乳15ml。DIPTYQUE 聖誕裝飾品 （1組）可裝飾於聖誕樹上。

11. PENHALIGONSA FRAGRANT COUNTDOWN 2021聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：Halfeti香水10 ml、Quercus香水 5 ml、Evergreen Charm香水10 ml、Lord George 香水10 ml、Amber Stone 35 g、Elisabethan Rose香水 5 ml、Babylon香水 10 ml、Halfeti 洗手液沐浴露 30 ml、The Favourite香水 10 ml、Halfeti Cedar香水 5 ml、橙花唇膏筆 15 g、Comoros Pearl香水 35 g、Endymion 精華 5 ml、Luna香水 10 ml、Juniper Sling香水 5 ml、Duchess Rose香水 10 ml、Halfeti香水 5 ml、Endymion香水 10 ml、Roanoke Ivy 35 g、Blenheim Bouquet 5ml、Luna 身體乳 30ml、Empressa香水 10 ml、聖誕掛飾、Maduro Leaf 蠟燭 65 g

12. ACQUA DI PARMA X EMILIO PUCCI 2021聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：克羅尼亞未來EDC 12ml、克羅尼亞經典沐浴鹽50g、藍色地中海卡布里香橙淡香水12ml、藍色地中海阿瑪爾非無花果淡香水12ml、藍色地中海帕納里亞加州桂淡香水12ml、高貴木蘭淡香精12ml、高貴玫瑰淡香精12ml、藍色地中海卡布里香橙香氛皂50g、高貴木蘭髮香噴霧12ml、格調馥桂淡香精12ml、格調沉香淡香精12ml、格調青柚淡香精12ml、格調橡木淡香精12ml、格調白檀淡香精12ml、克羅尼亞經典潤髮乳40ml、藍色地中海卡布里香橙身體乳40ml、藍色地中海卡布里香橙沐浴乳40ml、高貴木蘭護手霜30ml、克羅尼亞經典身體乳40ml、克羅尼亞經典香氛皂50g、高貴牡丹護手霜30ml、克羅尼亞經典洗髮乳40ml、克羅尼亞經典沐浴乳40ml、Acqua di Parma耶誕限定星夜香氛蠟燭70g、克羅尼亞經典EDC 20ml

13. SUSANNE KAUFMANN 2021聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：眼部急救棒 10ml、透明質酸精華保濕30ml、眼霜 15ml、潤唇膏3.5g、日霜Line 15ml、再生乳霜Line 15ml、舒緩爽膚水30ml、潔面啫喱30ml、St.John’s Wort沐浴露50g、酵素面膜15ml、煥亮面膜15ml、保濕面膜15ml、手膜15ml、身體乳15ml、足部乳霜保暖霜15ml、礦物霜 15ml、Alkali Salt 60g、身體油30ml、身體磨砂膏15ml、感官沐浴油30ml、草本乳木沐浴滋養40g、Shower 洗髮水30ml、排毒精油30ml、緊緻油30ml

14. BALMAIN THE CITY OF LIGHTS 2021聖誕倒數日曆

聖誕驚喜包括：海鹽頭髮噴霧 200 ml、保濕定型霜 150 ml、摩洛哥堅果精油 100 ml、金色袖珍鏡子、香氛蠟燭 30g

同場加映：2021透光系唇膏10大品牌推薦 手袋必備有色潤唇膏打造性感水光唇（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 49

同場加映：泰國4個媲美專櫃平價彩妝推介 「蔗渣價」化出顯色甜美持久妝容（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

一個完整的循環！《007 生死交戰》其實是丹尼爾克雷格《皇家夜總會》15 年後的直接續集？

AirPods 3跟AirPods Pro差在哪？Apple AirPods全系列購買指南，每款差異在哪一篇告訴你！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：女友一定愛的聖誕禮物！18款精美2021「聖誕倒數日曆」推薦，YSL、LA MER、DIPTYQUE經典單品一次擁有！】