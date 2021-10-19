名牌手袋減價低至5折　CHLOE新款5千有找　YSL經典手袋萬頭入手

名牌手袋減價｜TWIST網店現正推出手袋減價優惠低至5折，多款名牌手袋如CELINE、LOEWE、Fendi、GUCCI、BURBERRY和SAINT LAURENT PARIS等都有折，當中深受小資女喜愛的CHLOE，其名牌手袋入門款更低至4千多元，袋款選擇種類多，大家又怎能錯過？



LOEWE在2015年春夏首推出的Puzzle系列手袋，成為眾多女星日常穿搭的愛用款。(choisaaaa@IG)

精選20款名牌手袋減價款 YSL經典款5折 Chloé新款不用$5千買到？

LOEWE在2015年春夏首推出的Puzzle系列手袋，成為品牌長期熱賣的IT袋外，也是眾多女星日常的手袋愛用款，例如：蔡卓妍（阿Sa）、楊千嬅、楊丞琳、許瑋甯等人亦愛不惜手。是次TWIST名牌手袋減價亦包括Puzzle系列手袋，當中MINI版的PUZZLE斜揹手袋，8折後只售HK$12760；今年2021年春夏剛推出的「Anagram Jacquard」系列的提花手袋，小水餃形狀手袋以兩種皮質拼接而成，搭配側面有質感的鎖扣金屬扣針，更是延續暢銷款Gate手袋的標誌性設計，折後只要約萬頭便可得入手，相當抵買。

台灣女星隋棠揹上Chloé的暢銷經典款Marcie側背編織手袋。(suitangtang@IG)

CHLOE一向不乏名牌手袋入門款，是次在TWIST推出的減價優惠，更包括2021的春夏袋款，以Mini Marcie馬鞍包配合由拉菲草精製而成的Marcie Basket編織手袋款，折後只需HK$4760便買到，就連台灣女星隋棠亦曾揹它參與友人的婚禮，另外，人氣熱賣款Saddle Bag 斜揹袋75折後，只售$7500，適合想入手名牌，但又不想大出血的小資女。

【按圖看】精選20款名牌手袋減價款，LOEWE經典Puzzle系列手袋8折；YSL人氣手袋款萬頭可入手、Fendi深受OL熱捧的水桶袋75折後，只$1XXX可買到？▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

同場加映：【按圖看】申敏兒在劇中《海岸村恰恰恰》，換過5個Hermès名牌手袋，當中最貴約港幣25萬，戴妃愛包「Gucci Diana」亦有出埸。▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】掌握以下6種手袋皮質保養秘訣，讓名牌手袋壽命延長，甚至如新的一樣？▼▼▼