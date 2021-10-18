髮型｜日本節目「速乾頭髮術」　4分鐘吹乾全頭只需加一條毛巾？

髮型／風筒｜對於留有長髮、髮量多的人來說，往往洗澡過後仍要花上10多分鐘才可吹乾頭髮。想要快速吹乾長髮，不妨參加日本節目《日本人の3割しか知らないこと》教授的「速乾頭髮術」，只需一條乾毛巾再配合風筒，便能在4分鐘內讓濕髮完全乾透，髮質亦順滑不毛躁。



洗頭後要花上不少時間才能吹乾頭髮，是不少女生的煩惱。(tescom_beauty@IG)

洗頭後髮絲殘留大量水分，長髮人士想吹頭更省時，便會先用乾毛巾以壓乾、或擰乾的方式，將頭髮多餘的水分徹底吸乾，但其實此舉只會破壞會破壞髮絲的結構，因頭髮浸濕呈最脆弱和容易斷裂的狀態，若施以外力搓擦亦會造成脫髮和頭髮折斷的問題。

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》實測坊間流利的「速乾頭髮術」。（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

想加速吹頭時乾髮速度，日本節目《日本人の3割しか知らないこと》分享一個「速乾頭髮術」，提到只需要在吹頭前，為濕髮蓋上乾毛巾，然後隔著毛巾直接吹髮便可。節目中的測試者只需4分鐘，便能將濕髮吹乾，比起直接用風筒吹頭所需的6分鍾，速度快1.5倍。結果更顯示髮質吹乾後，更貼服和光澤順滑，而「速乾頭髮術」有何原理，能令濕髮快速乾透？

【按圖看】只需要一條乾毛巾再配合風筒便能快速乾髮？，測試者比較普通吹頭與用「速乾頭髮術」法，後者只需4分鐘便吹乾濕髮，前者卻需要6分鍾時間，而速乾原理亦相當簡單？▼▼▼

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2百多元風筒性價比高 評分更勝第9位DYSON

有時吹乾頭頭髮後，望多想頭髮不柔順無光澤，想避免乾旱「雜草」出現，選用一個性價比高、有護髮效果的風筒，亦是不可缺少的一環。面對市面上琳瑯滿目的風筒產品，想購買到一款好用又合心水的風筒卻不太容易。

日本網站mybest早前就市面上45款人氣風筒，並根據「使用效果」、「乾髮速度」，以及「易用程度」等3大方面進行實測，結果發現上榜的頭10位的人氣風筒，並不是價格愈高護髮效用便愈高，反而價格只需數百港元的風筒，不但風力強大，速乾時間亦可媲美專櫃的名牌風筒；部分價格不足1千元的風筒，使用後的髮質如同在髮型屋做了一個「頭髮美容」的效果，實測結果令人相當意外！

【按圖看】「10大最好用風筒」排行榜，哪風筒只需4分鐘便吹乾全頭長髮？▼▼▼

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資料來源：mybest，《日本人の3割しか知らないこと》

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