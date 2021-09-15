減肥｜台網紅實測7日斷食法瘦15磅　營養師：不復胖關鍵是這3日

7日斷食法｜台灣饒舌歌手瘦子（E.SO）在Instagram 分享，他進行「7日斷食法」後減了5公斤；《我愛黑澀會》出道的斯亞（糖果）最近也挑戰7日斷食。「7日斷食法」成熱門話題，真的可以7日不進食？身體會有何反應？澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）表示，7日斷食後不復胖是重點，關鍵是這一天要做對！



「7日斷食法」只可飲喝水、咖啡、茶，不進食。（Manki Kim / unsplash）

台灣爆紅「7日斷食法」 Youtuber實測極速減15磅

瘦子（E.SO）在Instagram中分享，偶然看到有人提到每年進行1 - 2次的7日斷食，可減少70% 患癌機率，遂產生興趣一試，本來沒打算以此減磅重，最後卻瘦了5公斤（11磅）。

他表示，一開始斷食身體不習慣，沒力氣，但第3日狀態突然變得好，暗瘡消退，去打拳也不覺得累。

另外，《我愛黑澀會》出道的斯亞（糖果）最近也挑戰7日斷食，也有網紅加入拍片記錄自己斷食過程及結果，聲稱減了7公斤（約15磅），也有人只斷食了5天，減了3.5公斤，可見效果因人而異。

▼▼▼【按圖看】台灣饒舌歌手瘦子（E.SO）在Instagram上分享完成了「7日斷食法」後減了5公斤（11磅），《我愛黑澀會》出道的斯亞（糖果）最近也挑戰，斷食法在台灣成為熱潮，有Youtuber 拍片紀錄，最強可以減了7公斤（約15磅），看看大家的斷食效果 ▼▼▼

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7日斷食法：只喝水、咖啡或茶

7日斷食法原理，簡單而言，就是7日只喝水、咖啡、茶，不進食，達到零熱量攝取。營養師陳曼婷（Ariel）表示：「2天的斷食便足以營造需要減掉1磅的熱量缺口。」

根據網上資料，斷食期間，身體會增加細胞的自噬作用換掉老舊細胞，改善代謝；而且能改善心血管健康指標。陳曼婷（Ariel）說：「食物為身體提供每天約20%的水份，因此在斷食過程中，鈉質攝取近乎零，加上水份攝取大量下降，輕易便達成降低血壓的目的。」但是否有助減低癌症風險，則未有很確實科學定論。

7日斷食法切忌暴飲暴食。（Nathan Dumlao / unsplash）

如何斷食後不復胖？

斷食期間，減磅是理所當然，一旦恢復飲食後，體重是否可維持？斷食後如何避免很快腹胖？

營養師陳曼婷建議，斷食後，不可以立即恢復正常飲食，宜以流質食物為主，例如蔬菜湯或粥水也可，大約維持三日。之後才可逐漸恢復正常飲食，但每日仍然要維持低卡飲食 ，不多於每日基本熱量攝取（成年女性大約1600千卡）。

她指出，體重質量指標BMI低於18.5的人士，並不建議進行超過5天的斷食，可能因營養素不足，有機會暈倒或出現心律不正，另外，正在使用胰島素藥物、利尿劑藥物或有酗酒習慣人士，也亦不建議採取斷食。

她建議進行7日斷食法，盡量在專業人士指導下進行，按身體血液成份指標安排重新飲食，減少復胖，也以免之後出現暴飲暴食的問題。

體重質量指標BMI低於18.5的人士，並不建議進行超過5天的斷食。（Huha Inc. / unsplash）

不同斷食法大受明星歡迎

不同的斷食法均是近年熱門減肥方法，當中「168斷食」最受歡迎，像是楊丞琳、侯佩岑、昆凌等名人也追捧。

楊丞琳（Rainie）出道20年，有「可愛教主」之稱，去年便自爆疫情期間，曾體重失控，利用「168斷食」2個月減去6公斤，雖然不是甚麼驚人的減肥數字，但她堅持運動及以健康方法減磅以維持身段。同場加映：楊丞琳練出「11字腹肌」被激讚 凍齡8招練Zumba 燒脂快過跑步？

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