韓國美容師$0美容秘訣　戒掉5個陋習養成4大習慣　矯正歪臉兼增高

韓妞對美的追求已經不僅限於會化妝，會穿搭，連很多日常的生活小習慣都可以默默的讓你變美，今天偽少女帶來的就是在韓國皮膚科工作了10年的Kimsoyi最近在Youtube分享的「不用花一分錢，也能變美的方法」



Kimsoyi在影片中說道「比起花大價錢去做皮膚管理更或者是有風險的整形，不如先校正一些你日常的生活中不好的習慣」，雖然都是一些小小的生活習慣，但堅持下來卻很難，而且如果你能真的堅持下來，真的可以讓你慢慢變美，馬上一起來看看讓你變醜的那些生活習慣吧！

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1.不張嘴睡覺

張嘴睡覺，臉型會變長，甚至變歪。Kimsoyi之前都是因為張著嘴睡，臉型很嚴重的歪向一邊，Kimsoyi也有在影片中po出自己之前的照片對比，現在明顯已經矯正了很多。但因為這是無意識的動作，所以矯正起來也相應會很困難，所以睡前一定要養成閉嘴睡，用鼻子呼吸的習慣。

2.不駝背

駝背會讓臉顯得很大，所以在選上衣的時候也是，不要選那種肩線太窄的，或者是沒有明顯肩膀線的，都會讓臉看起來更大。這個是可以通過主觀意識努力改變的。經常性的做挺直腰，充分打開肩膀的動作，或者是做站著貼墻的動作，腳後跟，屁股，肩膀，胳膊肘，後腦勺全部貼在牆壁上，下巴向下收緊，腰跟牆壁一個拳頭的距離。每天像這樣貼墻站20分鐘，不僅可以改善駝背，還能增高1~2cm。

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3.不要只用一邊的肩膀背包

Kimsoyi因為經常習慣性的用左邊的肩膀背包包，左邊肩膀明顯有比右邊肩膀高，連臉部的左右也會跟著變得不對稱。有意識的改變之後，左右肩膀高度也變得一致，左右臉也變得對稱起來。跟這個一樣同時還要注意的就是吃飯的時候不要只用一側咬東西，也會造成左右臉不對稱。

4.不吃咸

吃太咸會比吃的清淡更容易長胖而且臉還容易變腫。而且對健康也很不好，所以Kimsoyi在影片中有強調，希望這一點大家一定要遵守。

5.不要貼著手機長時間通話

戀愛初期或者是跟好朋友，很容易長時間通話，對肌膚特別不好，不僅會誘發痘痘，粉刺，而且會損傷真皮層的膠原蛋白，會加速肌膚衰老。如果需要長時間通話的時候，一定要記得用免提或者是戴耳機。

以上5個就是容易讓你變醜的5個壞習慣，偽少女已經默默中招了3點，下面再一起來看看讓你變美的習慣。

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1.經常笑

Kimsoyi的工作因為是經常需要笑的服務行業，所以習慣性的微笑，不僅可以給對方留下好印象，而且笑的時候跟無表情的時候用到的肌肉也會不同。

2.轉眼珠

睜大眼睛後，眼珠慢慢的上下左右轉圈，轉動的時候一定要注意，額頭不要用力，不然很容易長抬頭紋。這個動作可以運動眼周的肌肉，防止眼皮下垂，而且也可以讓眼神也變得更加溫柔。

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3.多泡腳

Kimsoyi在影片中有介紹，他會跟身邊認識的朋友都分享多泡腳，首先泡腳可以克服失眠，對身體各方面的健康也都很好。一開始可能會嫌麻煩，但堅持一段時間就看得到效果。

4.運動

如果一定要推薦一種變美的習慣，Kimsoyi推薦的就是運動，當然這也是最難堅持做到的，但運動確實除了減肥之外，還可以讓你體力變好，充滿自信。

以上就是Kimsoyi分享的一些變美的生活習慣，女孩們有沒有中招好幾點？從現在開始一點一點改變並堅持好的生活習慣吧！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：韓妞的精緻已經不僅限於化妝跟穿搭了！韓國皮膚科職員分享「不花一分錢，也能變美的方法」】