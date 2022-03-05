泰式混血妝容6大重點　從底妝畫到野生眉　只露雙眼就能迷倒男神

在歐美妝容和韓式妝容流行的時代，泰式妝容從中「殺」出一條屬於自己的路。比起歐美妝容，泰式妝容在做減法，比起韓式妝容，又是在做加法，既可以成熟大方，也可以清純動人。



但下手太重容易失手變成復古老妝，究竟混血泰式妝容有哪些需要注意的重點？一起和看見泰國小編看看！

泰式混血妝容6大重點，英氣野生眉必不可少，但最重要還是有深邃雙眸~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 乾淨清透的底妝

泰式妝容追求自然健康的膚色，所以在底妝的選擇上，優先選擇貼近自己膚色的粉底液，過白的色號或厚重的色號都會有一種負重感。只有妝面乾淨清透，才能更好地突出眉眼。

2. 混血立體的修容

修容的時候，用高光提亮內輪廓，包括T區、三角區、眼下、眉弓骨等部位，外輪廓掃上陰影，然後用散粉按壓定妝，打造混血感極強的立體五官。

3. 深邃自然的眼妝

在泰式眼妝當中，眼影部分需要的是自然乾淨，所以採用大地色或橘棕色突出眼部輪廓，打造立體自然的感覺。接下來的眼線和睫毛則是重點，黑色的眼線需要先延伸再上挑，這樣能增加眼睛的魅惑感；而睫毛需要又長又翹，並且根根分明。

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4. 英氣十足的野生眉

顏色偏深、眉毛偏長，但野生眉不代表雜亂無序。畫眉的時候，眉頭和眉尾一般都超過眼周，形狀平直向上，凸顯自然英氣。

5. 大面積的腮紅

令人印象深刻的當然少不了大面積的腮紅，可以選擇奶茶色輕輕撲掃在臉頰處，不僅能一定程度上瘦臉，還顯得整個人元氣滿滿。

6. 低明度的日常唇色

因為眼妝和腮紅已經很搶眼了，唇色部分可以選些低明度的日常色，比如奶茶色或裸色系，塗抹上後給人一種簡單起來又能俘獲人心的亮眼效果。

這樣整個泰式妝容就完成了，有沒有很心動的感覺？不妨動手試試看吧。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】