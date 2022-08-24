懶人減肥｜睡前「青蛙趴」改善假胯寬、水腫腳　舒緩經痛、腰背痛

跑步、跳繩、健身好累？來試試這個不流汗的「萬能青蛙趴」吧！



針對女生多種狀況如雙腿水腫、假胯寬、塌屁股，甚至腰痠背痛、經痛都能有效改善，每天不流汗睡前做幾次，讓肌肉拉伸、血液循環更暢通，就會發現下半身線條越來越美！

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動作1

成趴地姿勢，雙腿如青蛙腿般左右張開，盡量打開到自己的極限，小腿可以微微往內收，注意腳尖要朝外勾起，雙手則以手肘撐地，穩住身體，不能凹腰或拱背，收緊小腹讓身體保持水平。

動作2

保持這個姿勢，將身體微幅往後、往前移動，往後到自己能做到的最大限度，感覺到臀部收緊時，再將身體往前推，一組可以做20-30個左右，做2組。

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動作3

做完青蛙趴以後，一定要再做一個收胯的動作，因為髖部關節被打開後，要再將髖部往內收，這樣臀部線條就會收窄變得緊翹！將兩腿併攏呈跪坐姿勢，感覺坐骨正好放在腳後跟的地方，嘗試著將腳後跟往內收，同時核心收緊、腿部發力，髖部有著收緊的感覺，維持這個姿勢30秒，做2組。

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