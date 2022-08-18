42歲Rebel Wilson 4招減走36kg脂肪　由Fat Amy逆齡變索爆高中生

澳洲女星Rebal Wilson（莉寶韋遜）是一名演員、製片人、歌手及作家，曾因為在電影《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）飾演 Fat Amy 角色而爆紅，成為大尺碼美女的代表。



沒想到經過一場疫情之後，今年 42 歲的她狂瘦約 36 公斤，徹底顛覆以往肉肉形象，更在 5 月 Netflix 新推出的校園喜劇《高中無限期》（Senior Year）中擔綱主角。來看看在這疫情期間，是什麼動機和方法讓她減肥大成功？

參考Rebal Wilson減肥動機和方法，打造更健康的自己！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

事實上，2020 年 COVID-19 爆發時，Rebel 就宣布她把這年定為自己的「健康年」，並在當年的上半年就狂瘦了 18 公斤。而疫情延燒至今兩年半，她在這個期間已減掉約 36 公斤（約80磅），她透過持續的運動訓練、健康飲食以及改變自己一些思維，來達到這個傲人的目標。一起來看看 Rebel 怎麼從 「Fat Amy」 變成 「Fit Amy」。

Rebal Wilson減肥背後的強大動機

促使 Rebel 減肥的原因不是她對健康的想法，也不是想對世界各地影迷們展現世俗認知下的理想身材；而是為了確保她的孩子一個健康的未來。

因為 Rebel 患有多囊性卵巢症候群，這可能影響她的生育能力和自然分娩的可能性，當她 2019 年決定凍卵時，家庭醫師建議她減肥能更容易取得健康的卵子，雖然當下她覺得這樣的建議很粗魯，但後來意識到醫師說的是對的。於是，她用行動宣布 2020 是自己的健康年，並致力於減掉多餘的體重。

Rebal Wilson的瘦身飲食

Rebel 要求自己選擇更健康、均衡的食物，並減少情緒性進食，同時，她也將進食量減少。她遵從「邁爾食療法」（Mayr Method），此方法強調吃高蛋白以及富含纖維的食物，並避免糖以及情緒性進食，以免攝取過多垃圾食品。

「我仍然吃朱古力棒，但不是每天都吃。」Rebel 曾在受訪時說到，她的目標是跟過去的自己告別，並原諒自己曾經聽信一些製片人鼓勵她保持肥胖，這些製片人相信 Fat Amy 的人設是她性格的一部分。然而，Fat Amy 只是她在銀幕上的角色形象，並不是她想要的生活。對 Rebel 而言，優先考慮自己的心理健康是幫助達到減肥目標「最大且最好的事」。她曾在 IG 直播中坦言：「我必須弄清楚為什麼我暴飲暴食，以及為什麼我情緒性地進食。」

同埸加映：43歲陳喬恩晉升人妻身材依然纖瘦 大方公開西柚減肥法12日瘦一圈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

Rebal Wilson的日記法

為了要戒掉情緒性進食，Rebel 在飲食控制同時，也靠著寫日記來幫助保持對自己的承諾。她使用一種稱作「清除情緒寫作」的技術，她的醫師建議這麼做可以釋放負面情緒。以下方法：

使用手機或手錶的計時器功能設定倒數 12 分鐘，然後把自己當下的感受寫在日記本上，任何你的感受都能記下，也包括了你所感激的事物。當 12 分鐘結束、你寫完之後，才進入此方法的重頭戲！你必須把自己寫的日記銷毀，可以把它燒掉、沖進馬桶（編按：做這些方法時請注意安全）。總而言之，就是透過象徵性地放手並清除負面情緒，擺脫並淨化那些心中的負能量。

Rebal Wilson的日常鍛練

好的飲食方式是一種生活方式，而當你加入運動時，這個生活方式能持續更久、更細緻而扎實。Rebel 一開始減重時，每天進行長距離步行這類低強度訓練，並在日常活動中增加一些重量使自己更強壯。她的走路訓練擴及美國洛杉磯的 Griffin Park、紐約的自由女神像，她認為，沒有什麼比讓你的肺充滿新鮮空氣更好的了！

不只走路，Rebel也找專業教練執行了高強度間歇訓練（HIIT）、重量訓練和身體活動度訓練等等。

同埸加映：Gal Gadot神奇女俠5大Keep fit秘訣 日食5餐加運動打造緊緻曲線（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

半年狂瘦18公斤 「Fat Amy」分享減肥訓練菜單

印度健美傳奇人物 Manohar Aich

【本文獲「運動星球」授權轉載。】