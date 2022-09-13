矯正XO型腳｜骨醫親授伸展5招　無痛糾正膝蓋、骨盆重塑筆直長腿

「減肥」是很多人一生的課題，但是在努力的飲食控制+運動之後，看著自己瘦瘦的腿還是覺得不夠滿意，因為在瘦身的過程中，腿型也是需要矯正的一大重點！



很多人擁有的XO型腿、O型腿普遍是因為姿勢不良導致骨盆歪斜，加上錯誤的走路方式讓小腿肌越來越粗壯，長期這樣子走路會讓膝蓋內側受壓突出，這也就是為什麼就算瘦了依然不直的原因！

今天要來教你們骨科醫師親授的「5招改善腿型伸展運動」，趕快一起練起來變身成又細又長的漫畫腿吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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改善腿型動作

1. 足弓建立動作

首先這個動作要讓身體呈現跪姿狀態，雙腿、雙腳都要併攏且過程中保持核心收緊，腰背要記得挺直才不會造成不良效果！接著雙手支撐在牆面上後，反覆的抬起膝蓋，可以加強腳掌的力量以及建立足弓！

2. 束角式對抗動作

將雙腳腳掌併攏後，身體開始微微的向前傾，同時間會感受到手肘和膝蓋有微微的對抗力，能清楚的感覺到大腿內側的拉伸，這個動作只要是要讓我們內扣的膝蓋能夠回正，才能擁有一雙筆直的雙腿！

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3. 仰臥側抬腿動作

先讓身體側躺後抬起單邊的腿，記得向上抬起時的腳背要往裡面勾，過程中記得不要認證骨盆前後晃動，接著再旋轉大腿根部讓腳尖朝上，這個動作要持續15秒，可以加強臀部的力量外，還可以有瘦腿的效果！

4. 仰臥提臀動作

讓我們的身體趴在地面上，膝蓋向外打開後，接著用臀部和腿部的力量向上抬，這個動作持續10次，非常適合上班族這種經常久坐的人，可以有效的改善內側鼓包，還能幫助緩解腰部疼痛的問題。

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5. 鴿子式拉伸動作

將其中一隻腿伸直後，另一條腿屈膝並放在腹部前面，過程中要記得讓後腳背貼在地面上，這動作堅持15秒以上，主要是為了放鬆腿部肌肉，避免造成肌肉腿、越來越粗壯。以上5個動作為一組，每天持續做3-5組就能有意想不到的改善效果！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】