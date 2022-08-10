阿Sa蔡卓妍Fit爆身材5大秘訣！出道22年45公斤 私下原來是大胃王

39歲的蔡卓妍（阿Sa）出道已經有20年有多，多年來除了因為阿Sa的凍齡美顏令人震驚，原來她一直維持45kg。早前內地節目《乘風破浪的姐姐3》在密集訓練期間，阿嬌曾爆料指阿Sa私底下是一個大胃王，食量誇張，但每次見她穿露肚的衣著時，都不見腰間贅肉，到底她是如何維持體重，保持少女般的小蠻腰？



蔡卓妍(阿Sa) 39歲仍擁有少女般的小蠻腰（微博＠蔡卓妍）

出道已經有20年有多的蔡卓妍（阿Sa）體重一直維持在45公斤左右，身形纖瘦的她擁有22吋纖腰，但私底下卻竟然是大胃王，喜歡吃各式各樣的美食，而且蔡卓妍在《乘風破浪的姐姐3》訓練後又會放肆地吃薯條、打邊爐，也會隨身攜帶零食以備不時之需，原來多年來蔡卓妍都是靠以下5招維持體重：

蔡卓妍完美身材秘訣︳1. 進食次序比戒口更重要

蔡卓妍（阿Sa）曾在節目中透露，愛吃程度驚人，又指除非要拍戲，否則她不會特別戒口，她曾分享指進食的次序比起戒口更為重要：「先喝湯，之後再吃菜、蛋白質、最後才會吃飯，然後每口都要細嚼慢嚥，慢慢吃，自然就會有飽足感。」

蔡卓妍完美身材秘訣︳蔡卓妍（阿Sa）跳Zumba燃脂。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍完美身材秘訣︳2. 跳Zumba燃脂

雖然出道至今蔡卓妍（阿Sa）身形都偏向瘦削，但也曾經表示「減肥是女人一生一世的事業」，因為她的面形較為圓潤，不過為了令自己上鏡更好看，蔡卓妍對自己要求都很高，她會用大量運動減走包包面，而其中她最喜歡的就是跳Zumba。

Zumba是一種配合強勁節拍，可以鍛練心肺的自由舞蹈。它起源自哥倫比亞，結合傳統森巴、Salsa、Flamenco、Tango等多種舞蹈風格，配合自由的舞步，也沒有繁複的動作。楊丞琳、小S徐熙娣都是Zumba的愛好者，有指跳一小時的Zumba可以消耗500卡路里。

蔡卓妍完美身材秘訣︳3. 做Gym加強腹部核心訓練

為了塑造出結實的線條，除了飲食及跳Zumba燃脂之外，蔡卓妍（阿Sa）也會定期抽時間去上健身房做Gym，她會在健身房舉啞鈴、彈力繩、槓片鍛鍊等減走手臂拜拜肉，也會做不同的核心訓練修腰線，減少腰間的贅肉等等。

蔡卓妍（阿Sa）習慣每日做伸展。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍完美身材秘訣︳4. 每日做伸展

運動過後也是塑造體型的黃金時間，蔡卓妍（阿Sa）透露每次運動過後，都一定會拉筋做伸展，除了可以有效舒緩肌肉繃緊情況，也可以令身體線條更修長，她又曾經分享：「每天我只要起床或有空檔時，都會做靜態的伸展瑜伽，可以維持肌肉量之餘，也有助促進陳新代謝。」

蔡卓妍完美身材秘訣︳5. 充足睡眠

除此之外，蔡卓妍（阿Sa）也表示睡眠也很重要，應盡量減少熬夜，給自己充足的睡眠時間，因為充足的睡眠可以抑制食欲之外，也能促進肌肉的生成，養成不胖體質，反而睡眠不足很容易令人不自覺吃得更多。

【蔡卓妍Q&A】