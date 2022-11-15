Adele減肥全靠激瘦飲食法　20種消脂食物　6個月速減19公斤不是夢

英國天后 Adele 在去年IG曬出瘦身有成火辣照片，瞬間驚艷全世界。她透過「激瘦飲食法」（The Sirtfood Diet）的方式在6個月內瘦下了19公斤，「激瘦食物燃脂飲食法」為什麼具有燃脂效果？



相信大家扔就問號一堆，放心～這些問號就讓小編一一來解說。傳統的瘦身法，不管是透過斷食或者運動，它們會有效果是因為啟動了加速身體代謝的乙酰化酶，這可說是人體的瘦子基因，而近期的科學證明，許多食物竟然也可以啟動乙酰化酶，而這些食物即是「激瘦食物」。

臨近年尾，各位想減肥的姐妹們必看這20種激瘦食物，輕鬆飽住瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

無法打敗你的，都會使你強大

讓我們重新回顧一下傳統方法：斷食和運動。如我們所見，不斷有研究證明，限制熱量的飮食能對減重、健康，甚至是壽命帶來很大的好處。同樣的，各項研究也證實，運動不只對身心有數不盡的好處，還發現規律運動可大幅降低死亡率。可是，斷食和運動之間到底有什麼共通點呢？答案就是「壓力」。斷食和運動都會對人體造成輕微的壓力，而這股壓力會促使身體變得更健康、更有效能和更有適應力。也就是說，就長遠來看，人體在適應這些略帶壓迫的刺激時所做出的反應，會讓我們變得更健康和更精瘦。另外，正如我們此刻知道的，這些對人體有極大好處的適應反應，都是由乙酰化酶基因操控；因為乙酰化酶基因會在面對這些壓力時活化，並引發一連串有利人體的變化。

人體針對這些壓力做出的適應反應在學界有個專門術語，叫做「毒物興奮效應」 （hormesis）。這個效應的概念是，某種物質或壓力在少量的條件下對人體有益，但大量 就會對人體造成毒性或致命。或者，如果你喜歡，也可以用「殺不死你的，都會使你壯大」 這句話來表達這個效應的核心概念，因為這確實是斷食和運動的運作原理。餓過頭會致命，運動過度也會有害健康，然而只要你能拿捏好斷食和運動的分寸，讓它們對身體施加適當和可掌控的壓力，你就能因它們獲得很多好處。

同場加映：美白飲食｜大S膚色白3度的3大重點 40+需多吃秋葵補膠質、戒油炸（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

激瘦食物的好處

要真正了解激瘦食物的好處，我們需要從一個非常不同的角度來看待蔬菜和水果這類食物，還有它們有益人體健康的原因。蔬果有益人體健康絕對是無庸置疑的事實，因為已 經有大量的研究證實富含水果、蔬菜和植物性食物的飮食能降低許多慢性疾病的風險，包括心臟疾病和癌症這兩大致命的慢性病。這些研究把蔬果的這些好處歸功於它們富含的營養素，例如維生素、礦物質，當然還有過去十年來最受保健領域關注的抗氧化劑。不過，在這裡我們要說的是一個截然不同的故事。

激瘦食物之所以這麼有益人體健康，與我們熟知的那些營養素一點關係也沒有。沒錯，那些營養素都是我們飮食中不可或缺的珍貴元素，但激瘦食物本身還帶有一種非常與眾不同的特質。如果我們跟你說，激瘦食物有益健康的原因其實不是它們含有人體必需的營養素，或是能提供淸除體內有害自由基的抗氧化劑，而是因為它們充滿帶有微弱毒性的物質呢?在這個大力吹捧「超級食物」 （Superfood）並以其抗氧化劑含量為賣點的世界裡，這句話聽起來或許有點荒謬。但這是一個創新的概念，値得我們好好去了解它。

同場加映：減肥都可以食零食？營養師大推15款低卡零食 飽肚、好食零罪惡感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

生活中的激瘦食物有哪些？

激瘦食物有哪些？要怎麼吃才能達到最大效果？雖然所有的植物都會有這些壓力反應系統，但只有某些植物會產生大量可活化乙酰化酶基因的多酚。我們把這些植物叫做激瘦食物。發現這些植物意味著，我們不用再靠嚴格的斷食飮食和大量的運動計畫來活化乙酰化酶基因，因為現在我們可以用一套革命性的全新方法做到這件事，即：食用富含激瘦食物的飮食。

【第一階段】一天三杯激瘦綠拿鐵，7天瘦3公斤

第一階段的重點，利用芹菜、紅洋蔥、藍莓、蘋果、柑橘、薑黃、黃豆等激瘦食物，打成蔬果汁，每日三杯，啟動身體代謝因子，有效減脂。

【第二階段】三餐加入激瘦食物，延續燃脂效果

在正常三餐裡加入激瘦食物，並且一日一杯激瘦綠拿鐵，營養均衡、具飽足感，讓燃脂力持續發輝作用。《激瘦食物燃脂飲食法》書中提供35道激瘦食譜，可自由變換菜單，美味瘦身。

最棒的是，這項飮食不會叫你剔除餐盤上的食物，只會要你多添點激瘦食物！這套飮食非常簡單又好上手，美好到似乎必有詐，但絕對沒這回事。它是一套非常符合我們先天生理構造的飮食方式，跟那些要我們對熱量錙銖必較和搞得肚子咕嚕嚕叫的現代飮食不同。許多嘗試過那些極端飮食的人都知道，那些飮食一開始都會讓你的體重快速下降，但沒多久身體就會反抗那樣的飮食方式，讓你的體重再次上揚；這也難怪會有人對這份飮食有所顧忌，擔心這又會是另一本虛有其表的飮食書。但請你記住這一點：現代的任何飮食法頂多只有一百五十年的發展歷史，可是激瘦食物可是歷經大自然十億年的淬鍊才孕育出的產物。 知道了這些，現在你大概已經迫不及待地想知道到底有哪些食物算是「激瘦食物」。

二十種最棒的激瘦食物

這二十種是我們日常生活中最能隨手可得的激瘦食物，想要無壓力的瘦身那可要好好把表格存下來，再依據第一階段與第二階段的飲食方式下，希望大家都能快樂的健康享瘦又美麗。

【資訊來源】書名：《激瘦食物燃脂飲食法》 作者：Aidan Goggins)、Glen Matten 譯者：王念慈 出版社：采實文化



延伸閱讀：

愛黛兒走出離婚陰霾，瘦身不瘦胸，不靠節食六個月減十九公斤

疫情焦慮？4個正能量秘訣告訴你，降低欲望、簡單生活，新聞一天看30分鐘就好！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】