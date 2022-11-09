減雙下巴｜日美容師親授瘦臉伸展運動　每日8分鐘無痛找回下顎線

很多女生不論是去健身房或是居家運動，但是希望自己的體態能變得越來越好，雖然身材可以透過運動來改變，但臉上的肉肉到底該怎麼消呢？



很多人都希望自己能夠擁有小v臉，但奈何臉頰兩邊的咀嚼肌、雙下巴再怎麼努力按摩都消不掉，所以今天要和大家分享日本近期爆火的「8分鐘瘦臉操」，是由日本專業美容師親自傳授，有網友跟練了2週後，臉頰肉眼可見的瘦了一圈，大家一起來練練看這組超厲害的瘦臉操吧！

5大神級瘦臉操動作，跟著做，迎接小V臉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

神級瘦臉操動作

1. 轉肩膀

很多人不論是走路或是坐著時，都會習慣性的駝背導致肩膀內縮，但其實這也是讓臉變大的一部分原因！日常不良的姿勢容易導致下巴看起來更加浮腫，所以第一個動作就是要先旋轉肩膀，這個動作大約維持30秒，將肩胛骨打開還可以促進淋巴的循環！

2. 拉伸脖子

打開肩膀後就要來拉伸脖子了，首先用左手撐著頭並讓脖子向肩膀拉伸，右手這時可以放在肩膀上，這樣子反覆的拉伸脖子維持大約30秒後，左右手交換再重複這組動作一次，這個動作對於改善下巴後縮有很大的幫助！對於想要消滅掉雙下巴的女孩們，這個動作一定要好好練呀！

同場加映：瘦身｜ 靠牆就能練成仙女背？4動作擺脫圓肩厚背、改善駝背富貴包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

3. 擴胸

擴胸運動首先要先將雙手呈現十指緊扣並放在後腦勺的位置，同時間要打開胸膛，上下來回持續大約30秒左右，這組動作對於精緻我們的下顎線非常有效！因為這塊肌肉是連接著我們的頭部，一條龍的訓練可以鍛鍊到胸骨、鎖骨及耳後的部分，所以想要擁有比人生道路還要清晰的下顎線，這組動作絕對不能放過！

4. 左右轉頭

這個動作的要點就是全程都要保持抬頭挺胸，動作正確了就可以有效的鍛鍊到胸鎖乳突肌的部位，在過程中切忌轉得太快，慢慢來才能使肌肉達到有效鍛鍊！

同場加映：減肚腩｜一個動作瘦全身？日男波比跳3個月減11kg 跳出六舊腹肌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

5. 收緊下巴

收緊下巴這個動作看似有一點滑稽，但其實是許多復健科醫生都推薦的鍛鍊動作！首先要先讓雙眼平視於前方，抬頭挺胸並坐在有靠背的椅子上，肩膀記得要放輕鬆、自然下垂，雙腳平踩在地面上，這時將整顆頭往前平移，一開始訓練的人可以借用手指當輔助工具，能更有效的抓住動作要領，接著再將下巴向後推，這組動作維持15秒後可以稍微放鬆休息，一次做20組，這樣子持續鍛鍊一週就能看到明顯的效果啦～

延伸閱讀：

76→43kg瘦身堪比整容！日本女模特親授「7大瘦身變美秘訣」，靠「這一招」忍住饑餓感超有效

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】