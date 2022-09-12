瘦身｜ 靠牆就能練成仙女背？4動作擺脫圓肩厚背、改善駝背富貴包

少女變大媽的瞬間不是看臉！圓肩厚背才是飄出濃濃「媽味」的關鍵！網友都說「背薄一寸，少女感加十分」也因此這套「靠牆薄背操」在小紅書火爆了~~



只要4個動作超簡單，就能瘦出少女薄背，連對駝背也有效！

4個超簡單改善體態的動作，擺脫圓肩厚背大媽味！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 改善圓肩駝背

面對牆壁身體呈90度，雙手手掌貼牆，感覺胸腔下壓同時收緊腹部，感覺肩膀、背部的拉伸，注意此動作重點在胸腔的下壓而不是脊椎下壓。

2. 改善脖頸富貴包

離牆面2個腳掌的距離，將上半身貼住牆面，下巴可以輕輕抵住牆面，不要過於仰頭，雙手伸直往上延展，感覺肩膀、腋下的拉伸，注意不要聳肩！

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3. 改善厚背駝背

背對牆面身體站直，感受胸腔往上拉的感覺，將雙手掌心相貼，肩膀腋下打開，往後去尋找牆面的拉伸感，做此動作時身體不要過度往後仰，而是感受脊椎的延伸。

4. 改善含肩厚背

側身靠牆站，將單手往後延伸，手掌心貼著牆面，這動作可以對肩膀、背部肌肉有效拉伸，但要注意做動作時不要聳肩。只要有牆，哪裡都能練！以上每個動作停留30秒到1分鐘，就能打薄肩背、改善虎背熊腰與駝背！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】