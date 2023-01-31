49歲李冰冰凍齡Keep Fit秘笈　曝4招獨門養生術　每日梳頭400下？

出道29年、今年49歲的李冰冰，真的看不出來年紀奔5！



李冰冰也坦言為了美，人生一向是水煮青菜、吃得清淡，回饋在外表上就是49歲=29歲！足足減齡20歲不誇張！馬上就來分享一下，李冰冰曾經公開過的凍齡養生法！

49歲李冰冰驚人凍齡，4招獨門養生法曝光！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 29年從沒不卸妝就睡覺

曾經因為凍齡有術驚艷外媒，李冰冰接受採訪時分享保養祕訣，第一關鍵就是「卸妝」！李冰冰說：「出道這麼多年了，我從沒有一天是不卸妝就睡覺！一定要把妝卸了，乾乾淨淨的臉去好好保養。」只要肌膚和毛孔乾淨通透、把角質調理得健康平整，膚質自然細膩有光澤，塗抹保養品也能達到更好的吸收率。

2. 一天梳頭髮300-400下

年奔50李冰冰一頭黑髮茂密如雲，許多網友都羨慕她髮量多、髮質又好！李冰冰對養髮也有自己獨特的方法，首先是絕不用指甲摳頭，一定是用指腹輕柔按摩頭皮；第二洗頭水選無矽的款式；最後是每天梳頭300-400下，用梳子正向、反向都要梳，促進頭皮血液循環。

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3. 一天吃5-6顆熱情果

最簡單也最便宜的抗衰老方法！李冰冰分享自己每天都會吃5-6顆的熱情果，因為富含維他命和胡蘿蔔素，可以抗自由基、延緩老化！由於維他命C含量也高，對於美白肌膚、合成膠原蛋白也相當有幫助，膳食纖維還能幫助腸道環保，對養顏美容好處超多，李冰冰說：「我對吃熱情果這件事是認真的！」

4. 飲食多水煮與紅色食物

對於凍齡養生，李冰冰認為飲食是非常關鍵的，她說：「我的人生一向是水煮青菜，絕不油炸！」她曾分享過菜包飯，用大量蔬菜包一點點的白飯，就是她的一餐！另外她建議：「女生一定要多吃紅色的食物。」例如紅菜頭、火龍果、番茄、紅色彩椒、玫瑰花茶，富含抗氧花青素，對身體和肌膚都有很多好處。

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