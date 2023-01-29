女生們在意的兩三事，離不開身材管理、美妝打扮。相信有不少女生被下半身肥胖、雙腿浮腫問題所困，有可能因為久坐習慣、下班太累沒時間去做運動及運動幅度不足等等。最近新年剛過，期間又吃掉不少賀年食品，女生們要注意的是，不要少看賀年食品的卡路里，當中一小塊年糕的卡路里更高達一碗飯！而女生脂肪分布當中，腿是最容易長肉的，要減肥成功，絕對要下定決心多做瘦腿運動！



網上充斥各種不同「瘦腿運動菜單」、「瘦腿操」，為著減磅，不少女生可能都有嘗試不同的居家運動法，但為什麼一直都苦無成果？甚至做到腰酸骨痛？各位女生在努力減肥瘦腿前，不如先了解正確的運動姿勢，才能針對地有效瘦腿！最近有內地網紅教練影片教學，一圖可讓大家了解到在家瘦腿運動的正確姿勢與常見錯誤，不妨看看你有否一直做錯？

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢：深蹲

不少女生會錯誤深蹲，例如曲腰、膝蓋內旋、深蹲過淺等等。當中最常見錯誤是重心擺在錯於膝蓋或腿部，由腿部施力，這樣子其實並不是會瘦臀部，反而強化大腿前側，有機會反而令大腿前側越來越壯！內地網紅教練提醒大家，正確深蹲應該使用臀部施力！如果家中沒有全身鏡好好的督促自己或者未能完全掌握的女生可以使用工具輔助，例如拉力帶等。

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢：大腿內側訓練

大腿內側訓練是一個不少女生誤會的姿勢，當中最常見錯誤是因為只靠個人力量去進行，結果弓腰以及動作不到位，這樣子其實並沒有有效運動，會讓效果大打折扣！因為大腿內側訓練主要肌力訓練，女生們的動作要放緩，亦最好加上外力加強，例如套拉力帶在腿間。另外，教練亦指出正確姿勢更需要注意直腰、完全貼近地面。

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢｜女生們要注意運動到錯誤部位，不單會無效瘦身，更可能讓腰腹痠痛（@大越越moon 小紅書截圖）

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢：側腰抬腿

不少女生指側腰抬腿會導致腰酸背痛，其實因為動作過於放鬆，沒有留意到側腰抬腿時雙腿過高以及幅度過大，導致錯誤抬腿及用錯腰力！大家要避免過大動作幅度，抬腿呈一直線為佳，特別可以將腳掌踮起，效果超有感！另外亦可將手放在大腿上施壓去提醒自己。

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢｜一圖看清抬腿正確與錯誤動作！（@大越越moon 小紅書截圖）

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢：支撐踢腿

支撐踢腿可以伸展到整個腿部線條及臀部肌肉，多訓練能令女生腿部線條更柔美。不少女生的常見錯誤點在於曲腰，例如駝背或是往下彎以及雙腿過高以及幅度過大，出現手痛，長遠更會令臀部往外翻！正確踢腿時，女生們應該將核心收緊，注意直腰，踢腿呈一直線為佳，腳掌呈九十度，效果加倍！

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢｜踢腿時不單站穩重心，避免晃動造成受傷，更要腳掌呈九十度！（@大越越moon 小紅書截圖）

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢：弓步伸展

不少女生運動過後都會進行伸展，當中弓步伸展最為人熟悉，但如果伸展錯誤，將重心放在前腿、身體向前傾，其實會讓伸展效果大打折扣！正確的弓步伸展應該是將重心在雙腿中間，腳跟著地踩實，將後腳盡可能向後，才可真正感受到後腿的伸展，預防肌肉拉傷或其他運動傷害發生。

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢｜伸展姿勢你又做得正確嗎？（@大越越moon 小紅書截圖）

女生們，一同掌握好正確居家運動姿勢了嗎？一同避免及改正以上常見錯誤，祝福大家輕鬆瘦得健康！

瘦腿運動｜錯誤瘦腿姿勢｜女生大腿最容易增磅長肉，絕對要下定決心多做瘦腿！（《今際之國的闖關者》劇照）

資料來源：小紅書