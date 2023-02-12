減大象腿｜日本卡點瘦腿操3分鐘4動作　躺著做11日狂減5kg贅肉bye

很多上班族因為長時間久坐，導致自己的下半身肥胖。贅肉越來越多的同時，又到了最容易變胖的季節，冷冷的冬天只想讓人待在家裡，不想到外面吹冷風，還會讓人只想在家裡開火鍋派對，過了這一季之後你就會發現，自己的大腿縫正在一點一點的消失！



所以今天要來和大家分享一套日本超高效「3分鐘卡點瘦腿操」，邊躺著又可以邊玩卡點遊戲，不喜歡去健身房的姐妹們趕快跟著教學動起來！

日本3分鐘卡點瘦腿操，鏟走大腿內側肥肉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 快速開合腿+大開合腿

首先要先讓自己的雙腿熱起來，就從最簡單的開合腿開始，讓身體平躺在地面後，雙腳伸直上抬，接著開始做開合運動，並按照節奏開開合合，接著跟著節奏換成大開合腿的動作，將雙腿打至最開，以小幅度的方式開合雙腿，第一次訓練的姐妹們可能會有點小吃力，但一定要堅持下去喔！

2. 交叉腿+大開合腿

接著將大開合腿的動作加上交叉運動，交叉的力道不用過大，但在整個過程當中要記得是使用大腿內側再發力且核心要保持收緊，也可以在腹部下面放一塊小枕頭，讓自己的腰部有支撐點，以免造成受傷！

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3. 拜拜腿

接著進入到歌曲洗腦的部分，變換成「拜拜」的姿勢，只是平常是用雙手拜拜，這個動作則是用雙腳，雙腿併攏後上下彎曲，接著再讓雙腳腳掌的部分貼在一起，一樣再上下彎曲一次，這樣來換交替運動。

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4. 單側開合腿

接著是單側的開合腿運動，先讓左邊的腿向上伸直，接著右腿向外打開、合起，讓左右兩腿交替著做這個動作。以上四個動作會一直重複做，如果有能力的姐妹可以盡量跟上拍子，剛起步訓練的只要盡自己最大的努力，慢慢跟上就可以了！這組運動除了可以訓練到大腿內側之外，也可以幫助大腿外側的肉肉變得更緊實！

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