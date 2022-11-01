大象腿、甲組腳必看！沈月曬3個瘦腿神器　鏟走小腿肌肉兼去水腫

1997年出生的內地新生代演員沈月，因陸劇《致我們單純的小美好》「陳小希」一角走紅，陸續還有《流星花園》、《我好喜歡你》、《我親愛的小潔癖》等人氣作品，近期和陳哲遠搭檔出演的《我的反派男友》也是話題滿滿！長相甜美可愛的她，卻因為一雙肌肉壯腿，過去常被網友攻擊，不過近期卻發現，腿部線條明顯變美了，到底怎辦到的？快來看看她的分享！



沈月本人坦言自己屬於「肌肉型＋易水腫」的腿型，為了上鏡好看，嘗試過各種瘦腿方法，這次特別小紅書上拍影片分享自己用過最有感的3款瘦腿神器！

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沈月推介的3大瘦腿神器

1. 瑜伽環

因為本身小腿特別容易水腫，有時候早上醒來明明挺瘦，但只要站了一會，或是到了下午就會明顯變腫！這款瑜伽環是在《月刊少女》拍攝劇組時，同組的演員推薦給她的，本來是拿來拉伸身體線條，但直接將瑜伽環卡在小腿肚上，也能夠幫助消除水腫。沈月分享，每次如果有需要穿裙子露腿時，她就會提前半小時使用，能讓腿看起來變細，甚至有時候穿很寬鬆褲子時，就會直接穿在裡面，換衣服拿出來時，工作人員都會很驚訝身上竟還戴著這玩意！（笑）

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2. 按摩刷

如果你像沈月屬於肌肉型小腿，很推薦可以勤勞的使用按摩刷！沈月分享的兩款按摩刷，主要都是為了幫助疏通腿部的筋絡，刷的方式由下往上，至少100下，每次刷的時候，連手臂都會很痠，但持之以恆，對於腿部線條的幫助是很有感的。也可以搭配磨砂膏使用，邊疏通筋絡，邊幫腿部去角質，詳細地刷腿教學，可以上網查查，因沈月也是在網路跟著學的喔！

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3. 拉筋板

想要讓腿部的線條變好看，適當的延展拉伸很重要！這一款拉筋板是沈月每天都一定會到的美腿道具，打開來是一個類似斜坡的設計，還可以調整不同的高度，把腳踩上去，可以拉伸到整個小腿的肌肉，只要在吹頭髮、刷牙時，就會邊踩著拉伸，偶爾運動完想偷懶不想用滾輪按摩，也會站在上面稍微拉伸放鬆，這款她也推薦給很多身邊的工作人員，得到的回饋是：「很痛！」（大笑）

以上就是沈月親身試過最有感的美腿神器了！有這方面困擾的妞妞們，不妨也可以找找去哪能入手，感受體驗下囉！

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