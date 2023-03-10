過度清潔下體致嚴重破皮「像被火燒過」　醫生：不要用沐浴乳清洗

愛乾淨是好事，但是清潔是過猶不及的，過度清潔反而會弄巧反拙。台灣節目《醫師好辣》中，一位直腸肛門科醫生指出，常常有病人過度清洗下體導致發炎。許多人認為自己一整天上洗手間後都沒有好好清潔私密處，因此回到家後便不斷清洗下體，務求乾淨為止，卻因此造成反效果。



台灣節目《醫師好辣》中，一位直腸肛門科醫生指出，常常有病人過度清洗下體導致發炎。（台灣節目《醫師好辣》截圖）

這位醫生表示自己曾經為一位四十多歲的婦人診症，婦人的皮膚原本就屬於敏感膚質，所以每次清洗時，她都特別認真，不過由於她怕碰到私密處前方的大小陰唇，每次都只清潔了肛門及陰道附近的皮膚。

婦人以為自己還是清潔得不夠乾淨，直到找醫生看症時才明白是過度清潔。（Getty Image）

某天當婦人穿上褲子時，竟發現下體排出渣渣屑屑的分泌物。自幼皮膚敏感的她自以為是清潔時不夠仔細，於是更頻密的清洗。最後甚至洗到破皮，出現乾燥、瘙癢的症狀。當再次出現屑屑時，婦人以為自己還是清潔得不夠乾淨，直到找醫生看症時才明白是過度清潔。

醫生發現婦人肛門及陰道附近的皮膚都破皮，恍如被火燒過一樣，原來皮屑跟皮垢都藏到前方的大小陰唇。（Getty Image）

檢查過後，醫生發現婦人肛門及陰道附近的皮膚都破皮，恍如被火燒過一樣，原來皮屑跟皮垢都藏到前方的大小陰唇。遇上這種情況，一般人都是更換沐浴乳，又或者使用專為私密處而設的潔膚液清洗陰部，但原來醫生並不建議使用這些清潔用品，單靠清水清潔就已經足夠了。假如還是擔心骯髒，可使用醫生處方的保濕、抗細菌和黴菌藥膏。患者亦可以在乾燥部分塗上適當份量的凡士林，等待皮膚油脂慢慢長回來。