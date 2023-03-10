瘦腰運動｜每日8分鐘8動作減兩側贅肉！兩周輕鬆擁有S曲線小蠻腰

瘦腰運動｜女生煩惱之一，一定會是如何能夠極速瘦身？瘦身方法眾多，你會採用瘦身產品、瘦身餐還是減肥操？減肥瘦身並不可怕，最可怕會是過程中碰到天敵「鬼祟肉」，不論是手臂、背部或是腰腹的「鬼祟肉」都的確令人倍感煩惱又礙眼！



如果你曾經努力運動過後感覺對消除「鬼祟肉」幫助不大的話，可能是你運動方式不夠針對！想輕鬆擊退腰腹「鬼祟肉」，不妨參考小紅書中熊猫叮的分享《 誰練誰瘦 兩週帶你甩掉腰側贅肉‼效果絕了》只需每日8分鐘，兩周可見成果！熊猫叮力讚該方法是懶人必備，運動新手、學生、上班族都可以馬上上手，特別適合有小肚腩、側腰肥胖的女生！

腰腹兩周前後對比超明顯！（截自 RED《 誰練誰瘦 兩週帶你甩掉腰側贅肉‼效果絕了》）

瘦腰動作1: 左右擺動身體

這個動作以單手抬頭，A字形企立，每次擺動上半身盡量向腿部伸展。該動作維持30秒，能夠感受到腰側肌肉被鍛鍊，有所緊繃的感覺！女生們要緊記每次左右擺動身體時，同時要交替雙手抬頭！

瘦腰動作2: 左右手伸展碰大腿

擺動上半身盡量向左右伸展（截自 RED《 誰練誰瘦 兩週帶你甩掉腰側贅肉‼效果絕了》）

先以10秒的伸展作開首，左右手放直，然後擺動上半身以伸展到盡量碰到大腿。然後加強動作，以30秒為一邊單位，以單手抬頭，A字形企立，每次擺動上半身，以腰力盡量伸展使手部可以碰到大腿。

瘦腰動作3 :交叉手左右擺動

這個動作能夠感受到手部及腰部正在用力的感覺！繼續以30秒為一邊單位，將左右手交叉在頭部後，擺動上半身盡量向左右伸展。

瘦腰動作4: 仿深蹲向前伸展

繼續保持站立，計時30秒，這個動作與深蹲有著異曲同工之妙。每次下降的時候，要記緊臀部往後，手部與背部要成垂直一線。

瘦腰動作5: 加強仿深蹲

作為上一個動作的加強版本，下半身的動作不變，但每次的手部動作則加強為蛙式划水：手要撐得稍微比肩寬，兩臂側下向後划，再向內旋肘伸前方。特別提醒的是大家每次下降的時候，要記緊臀部往後，手部與背部要成垂直一線。

瘦腰動作6: 螃蟹式夾手

這個動作的重點是運用到後背肌肉，繼續以30秒作單位，記緊每次動作要用力收緊上臂！

瘦腰動作7: 大字形扭腰

盡量令手掌可以碰到腳踝位置（截自 RED《 誰練誰瘦 兩週帶你甩掉腰側贅肉‼效果絕了》）

繼續保持站立，動作快完成了！大家可以稍稍調整站姿，站成比膊寬一點點的大字形站姿，然後以腰部力量發力扭腰，盡量令手掌可以碰到腳踝位置。

瘦腰動作8: 轉動

以腰力盡量向左右轉動伸展（截自 RED《 誰練誰瘦 兩週帶你甩掉腰側贅肉‼效果絕了》）

頭30秒，大家先以全手轉動，像圈形划水般轉動，主要是拉伸到後背及鍛鍊下腰的力量。然後再攤開手，以腰力盡量向左右轉動伸展。

最後以伸展作結！（截自 RED《 誰練誰瘦 兩週帶你甩掉腰側贅肉‼效果絕了》）

最後以A字形，捉緊雙手，以腰力盡量向左右伸展作結。熊猫叮提醒大家可以每次跟練2-3組，若果注重體重的女生可以再搭配20分鐘以上的有氧運動，瘦腰效果會更好！

資料來源：小紅書@熊猫叮《 誰練誰瘦 兩週帶你甩掉腰側贅肉‼效果絕了》