減肥方法｜台灣減肥醫師授2招：不運動、不節食 4周可瘦4公斤！

女生的終生事業，少不免就是減肥，但減肥方法眾說紛紜，到底有沒有一個輕鬆又能夠吃飽的減肥方法呢？除了運動，減肥就需要自律地控制好自己的嘴，不過減肥餐單對於工作繁忙的女生而言，外食時選擇又少，自煮又未必有時間。如果未能夠完全跟從，是否注定減肥一定失敗呢？



不用灰心，減肥並非不能變通，不妨參考台灣減重醫師「蕭捷健醫師」在節目《如果云知道》中分享的絕密兩招，指曾幫助一個男患者在一個月內狂瘦20公斤，並力推不用運動、不用節食就可以輕鬆養成易瘦體質！

到底有沒有一個輕鬆又能夠吃飽的減肥方法呢？（《瘦身男女》劇照）

蕭醫師指易胖體質都能夠輕鬆打造成易瘦體質，重點是降低胰島素分泌！胰島素是控制血糖濃度的必需荷爾蒙，能夠令血液中的葡萄糖進入到肌肉、脂肪和肝臟細胞中進行儲存。在醫學上亦有不少研究證實，降低胰島素分泌可以減少脂肪屯積及可以增加飽足感，令人不容易肌餓，借此達至減肥之用！胰島素分泌過多會造成許多疾病，例如肥胖、糖尿病、多囊卵巢症、痛風、糖尿病、心臟病等，所以降低胰島素分泌並非只為減重，更可以幫助身體健康！

減肥方法｜養成易瘦體質：1. 少吃精緻澱粉 多吃蛋白質

降低胰島素分泌可以幫助身體健康，亦能減重（截自《如果云知道》）

養成易瘦體質的第一招就是飲食著手，蕭醫師指降低胰島素分泌最直接的方法是減少攝取精緻澱粉的食物，例如米飯、吐司、麵包、餅乾、甜甜圈、蛋糕等等。取而代之的是用原形食物及高纖澱粉作為50%的主食， 例如糙米、燕麥、薏仁、綠豆、紅豆等。蕭醫師提醒道特別要注意冬粉（粉絲），雖然它的減重功效著名，但原來要選擇以綠豆澱粉加工製成的冬粉才有用！如果沒有留神選擇了以馬鈴薯所製成的，其實等於吃薯條！

蕭醫師指以上方法可有效降低胰島素分泌，令血糖平穩，指普遍女生在2到4周左右就能夠減去3到4公斤。如果對於減肥成果更為在意的女生，減磅後可以再加強控制飲食。方法就是再減少攝取的澱粉量，轉為增加高蛋白質食物作為主食，例如雞胸肉、雞蛋、三文魚、瘦牛肉、蝦肉等。每人的基本蛋白質攝取量應該以體重乘以 1.2，例如一個女生50公斤，她的基本蛋白質攝取量應該為60g，因為蛋白質的產熱能力高，靠著身體自然的「食物產熱效應」邊吃邊瘦，代謝熱量，趁機減肥！

大家可以參考著選擇易瘦食物！（《一起吃飯吧2》劇照）

不知道自己吃掉了多少蛋白質？蕭醫師亦有分享著一個快測蛋白質法，以掌心大小的肉質為30g蛋白質，蛋則有7g蛋白質，豆漿、豆腐具有15g蛋白質。 大家在外食時可以參考著，選擇易瘦食物！

減肥方法｜養成易瘦體質：2. 進餐時間要提早 4到6點為佳

養成易瘦體質的第一招就是將進餐時間提早，避免身體過度活躍及消化不能，變相吃油進肚子！普遍人在工作結束後，又或者有宵夜的習慣，但蕭醫師則提醒胃部需要時間適應消化，特別當晚上9點後身體所需的能量變少，整體代謝變慢，若果在這時進食過多，身體就會吃不消，沒有足夠時間去代謝掉食物，變相儲存脂肪。

蕭醫師指斷食方法成效不如吃得早！ （截自《如果云知道》）

而且，蕭醫師指有些女生走「168」斷食，但進食時間在下午到晚上，減肥效果其實會大打折扣！健康及有效的進食時間應為日間，如果可以將晚餐時間提早至4到6點更佳。但醫師了解到大家工作的排程下，故此建議若果不能提早進食，晚餐都應以清淡及易消化東西為主！

資料來源：健康2.0《如果云知道》