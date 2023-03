減肥方法｜美國加加大碼女生減80公斤！成功減肥秘訣靠「這兩招」

成功減肥方法︳減肥需要的決心、自制能力的確要高!提起減肥方法真的是個學問,無論是以運動、天然偏法、按摩手法或者是食療,都要持之以恆才能夠成功!還在苦惱減肥的女生們,看看這個來自美國的大碼女生,勵志減肥的故事能否激起你減肥的鬥心!



自幼愛甜食 憂慮身體健康

來自美國的Pratima Bassi,23歲,原本是個加加大碼女生(Twitter@pratima856)

來自美國的23歲女生Pratima Bassi,職業是化妝師。由於她自幼就愛吃甜食,特別是朱古力及曲奇餅,加上平時不愛做運動,令到身型日漸肥胖,在最高峰時期體重竟然達到120公斤!早前因體重偏高,她開始意識到及擔心自己的健康問題,所以下定決心要減肥,在減肥成功後於社交平台中分享她的減肥心得!

成功減肥方法1.飲食習慣

Pratima Bassi 的減肥秘訣在於從飲食習慣著手。她分享道平日飲食以攝取低碳水化合物為主,因為碳水化合物容易令身體血糖上升,容易儲存過多脂肪。當中的重點更是晚上絕不吃澱粉質,盡量維持盡量少油、少鹽並多攝取蛋白質食品!

成功減肥方法2.酸糖

另一個減肥秘訣就是大家耳熟能詳的運動,Pratima Bassi更是充滿行動力及自律!她每星期會抽有5天時間到健身室並進行至少一小時半的重訓及有氧運動,例如舉啞鈴、弓步步行及深蹲等。

不少舉重運動員都會在訓練前吃這個酸糖(Sour Strips)

不過對於喜愛甜食,體重高達120公斤的 Pratima Bassi 來說減肥過程絕不輕鬆!她表示減肥過程當中曾經無數次想過放棄,而她的堅持之道竟然全靠糖果!原來她無意中看到有人分享一種酸糖(Sour Strips),不少舉重運動員都會在訓練前吃酸糖,就是為了增強力量及加強自身持久力。於是她每次在鍛煉前都會吃這種酸糖,其後有個驚人發現!她發現自己的耐力的確因而有所提升,平日只能舉起約15公斤的啞鈴,當吃過酸糖之後可以舉多於一倍的力量,可以舉起高達30公斤的啞鈴!

我也有不想鍛煉的日子,我還是會去的原因不是因為意志力,而是因為當我往健身房,就會得到糖果!這樣能夠令我一邊享受鍛煉,一邊滿足我無法吃糖果的慾望 Pratima Bassi

喜見成效 網民熱議

在兩方面的配合之下,Pratima Bassi 的身型亦開始出現明顯的變化,最後成功從120公斤激減去80公斤!她將姣好身材曝光後,不少網民都熱烈討論到底「酸糖減肥法」是否可行,一些網民認為不停食酸糖對健康有影響並大為緊張:「吃大量的糖,糖尿病不遠矣」、「打算患上糖尿病後接受肝臟移植手術嗎?」、「影響健康」等。

事實上,2013年一份來自西班牙的研究發現糖形式的碳水化合物能夠增加體內保留的糖分儲存,以及延遲疲勞發作。糖份有助運動員在健身房表現的關鍵!所以,Pratima Bassi 的「酸糖減肥法」,成效很大程度上是要歸功於當中的糖份!不過若果女生們擔心因為糖份而影響減肥成效的話,不妨詢問營養師或者以生果中的果糖代替吧!

資料來源:Twitter@pratima856、Makeupbypratima、YouTube@New York Post 《Woman reveals how she lost over 90 pounds by eating candy 》