-5公斤瘦身懶人包｜6大速效減肥重點　5：2輕斷食營養搭配不傷身

假期結束後，衍生而來的就是大魚大肉後留下的脂肪堆積～面對體重無情增加，女孩們是否也都焦急著想快快瘦回完美體態呢？



親愛的減肥真的不用慌！想要加速瘦身時程，飲食管理專家NISORO旗下營養師，便為女孩們精準安排了「-5公斤瘦身懶人包」6大重點！

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1. 低GI飲食、5:2輕斷食雙向並行

減肥最忌諱的就是無規劃地餓肚子！專家分享，最好的瘦身規劃除了從飲食著手之外，想要加速時程，還可以低GI飲食（低升糖指數飲食法 ）、5:2輕斷食雙管並行！首先，5:2輕斷食部分，可以安排在大餐後，一週挑2天只攝取500大卡，也能減輕瘦身的壓力；另外在日常三餐的飲食方面，也別忘了時時留意GI值，建議食材選擇GI值低於55的低升糖食物，更能預防三餐後血糖波動大，長期下來還能養成小鳥胃呢！

2. 早餐戒澱粉

除了大方向的飲食掌控之外，專家強調，再急著想瘦身早餐也不能省！不過早餐的選擇就有訣竅了～由於餓了一整夜，相較於澱粉，蛋白質對於血糖的影響幅度較低，也能讓早晨精神更加專注，若總是斷食計畫破功，那麼不妨試試從早餐戒澱粉作為起步更容易喔！

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3. 三大料理重點要掌握

那麼食材的料理、挑選上是否有地雷呢？專家提醒，瘦身期間要注意食材的烹調方式，例如汆水、不淋沙律醬等等，至於擁有豐富膳食纖維的青菜，不光能提升飽足感，還能穩定血糖，一定要多攝取！另外，飲食節奏也別忘了依循：青菜>蛋白質>澱粉的步調，同時細嚼慢嚥，每日至少攝取2000-2500ml的水分，便能輕易減去五公斤！

4. 每日菜單這樣吃

說了這麼多，不如直接教妳怎麼吃～以下專家親授低卡菜單給妳參考！

早餐：

無糖拿鐵/乳酪1杯+茶葉蛋1顆

午餐：

1. 水餃6顆＋燙青菜1份＋無糖豆漿1杯

2. NISORO泰式打拋豬肉椰菜花飯（297大卡）＋超市沙律1份

點心：水果1份（以自己1顆拳頭為1份）＋低脂奶或無糖酸奶1杯

晚餐：

1. 自助餐（飯半碗＋肉類1格＋青菜3格）

2. NISORO三杯雞椰菜花飯（283大卡）＋燙青菜1份

*若是男生可以於每餐增加多1拳頭的澱粉＆1顆蛋

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5. 營養補品不能少

不光飲食方面有講究，為強化身體的健康機能，日常的營養補品攝取也不能少～專家建議，每日可以加強重點營養入的補充，以達到加速代謝、提振精神的效果，像是：B雜、薑黃，抑或者益生菌等，適度補充所需養分才會瘦得更健康喔！

6. 運動頻率這樣安排

最後，最重要的當然還有規律運動的搭配，沒法一下上手高強度訓練，則可以透過持之以恆的短時間燃脂運動來加分，專家分享，一週至少安排2-3天30分鐘以上的運動，可以有氧、重量訓練各半，都能加強脂肪燃燒！

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