染髮持久唔甩色！5款純素護色洗頭水護色、防枯黃　拯救漂染髮質

新年染了新髮色，可別疏忽了保養！不想讓亮麗髮色不到半個月就褪色、枯黃，染後護色洗頭水可得認真洗！



不過市面上護色洗頭水這麼多種，哪一款最溫和、無刺激，且敏感髮質也可以安心使用呢？儂編整理五款「純素護色洗頭水」，溫柔呵護妳的漂亮髮色！

5款純素護色洗頭水推薦，漂染髮救星！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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uka

來自日本東京的沙龍品牌uka，以低敏的養護需求為主打，旗下這款密集護色洗頭水，則採用15種氨基酸與優質植物來源成分組成，並堅持使用91%天然成分萃取原料，溫和的pH值能有效穩定髮肌健康，而聚麩胺酸、摩洛哥堅果油的添加更能於染後修護毛鱗片，為妳鎖住完美髮色。

rahua

誕生於美國的rahua，以高滋養修護力出名，而這款花妍煥色亮采洗頭水，則完美運用了花植萃取的護色能量！其蘊含品牌獨家rahua果油，以及布里蒂油、亞馬遜紫丁香礦物泥、梔子花，洗後感受滋潤，且能中和染後枯黃色髮色，強韌髮絲、修護補光，特別適合冷調髮色使用。

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Christophe Robin

以弱酸性pH值、不含SLS的溫和配方為基礎的好萊塢後台御用髮品品牌Christophe Robin，也是許多女明星的最愛！當家除了頭皮護理系列之外，這款護色洗頭水，更採用卡姆果等多種維他命作為滋養核心，能有效強韌髮絲、修護毛鱗片，並在漂染後維持健康、亮澤的髮光。

SACHAJUAN

自瑞典造型大師Sacha Mitic與Juan Rosenlind所共同創立的髮品品牌SACHAJUAN妳也不能不認識！堅持以無添加、純淨成分為主張的它，旗下這款洗頭水，澤強調於後秀髮的持色、穩定，弱酸性配方溫和、低刺激性，更能同時修復受損、敏弱的頭皮。

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ZENZ

最後介紹這款，則是來自丹麥的人氣髮品ZENZ！ZENZ向來以天然、有機為原則，而這款護色洗頭水更擁有98%天然成分、58%有機認證成分等雙重溫和肯定！植物油的添加能於護色過程為秀髮創造豐盈感，並提升髮質光澤、強效補水，強韌受損髮絲，洗髮過程還會散發佛手柑、橙花甜香，敏弱髮質也能安心使用。

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