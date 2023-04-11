減肚腩｜營養師揭導致水桶腰的8大食物　即食麥皮竟是纖腰殺手！

減肥這門學分就連儂編重修了好多年始終過不了，尤其腰部的贅肉更是難纏的大魔王！妳也是在減肥之路上屢屢挫敗的女孩嗎？甚至對於瘦不下來的水桶腰、小腹毫無辦法呢？這次終於有解答了！



YOUTUBE人氣營養Nutritionist Charlene破解8大「容易使腰粗食物」，想搶在夏天前秀出小蠻腰，以下這些美食可得忌口！

容易導致腰粗的8種食物，避開致肥食物，告別水桶腰、啤酒肚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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腰粗食物

1：啤酒

啤酒肚這名字的來由可不是沒道理！冰涼啤酒暢快解暑，但也夾帶著驚人的高熱量，且酒精含量越高熱量也越高呢！營養師分享，由於身體代謝過程會優先分解酒精，進而影響體內脂肪的代謝、燃燒，甚至喝了啤酒還會使短時間內食慾增加，不光脂肪會在不知不覺間堆積，還會讓人一不小心胃口大開越吃越多喔！

2：麵湯、火鍋湯

對於正在執行減肥計畫的男女來說，「高湯」是熱量魔王！營養師也強調，不只是香港人愛吃的火鍋高湯很危險，就連湯麵的湯底也是肥胖兇手～原因在於高湯通常鈉含量高，且會增加體內水分滯留量，影響體內水分平衡，且這樣的脂肪更會囤積在腰部呢！

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3：白麵包

許多人都知道，想瘦肚子精緻澱粉絕對別碰，其中也包括了白麵包！營養師分享，白麵包屬於經過提煉、研磨後，所剩的高糖分胚芽所組成，吃進體內不只會使胰島素直線上升，加速脂肪形成囤積於肚子，市面上白麵包製作過程也會添加大量鹽分，長期攝取腰圍增加的速度也會加快喔！

4：珍珠奶茶

女生最愛的手搖飲料珍珠奶茶當然也有上榜！傳統珍奶內添加了大量的糖分、奶精，就連珍珠的燉煮過程也會加入大量的糖，一杯下肚不只熱量爆表，大量的糖份瞬間進入體內，身體內的酵素也無法快速做分解，進而導致攝取的脂肪囤積在腹部！

5：鮮奶油蛋糕

下午茶來塊蛋糕是許多女孩每天最幸福的事，但請小心妳我最愛的鮮奶油蛋糕，就是水桶腰的罪魁禍首！營養師解釋，當體內升糖指數(GI)高，會使血糖急速上升，同時分泌大量胰島素，這時就會容易增加脂肪的生成，再者奶油蛋糕的脂肪、糖份都相當高，更容易讓脂肪囤積於腰部促使腰圍粗。

６：雪糕、冰沙

冰冷食品雖然消暑，但也是女性小蠻腰的敵人！原因在於冰冷的飲品、冰沙、冰品，在進食過程容易影響體內血液循環與代謝機能，且對於腹部與下半身的循環影響最為顯著，這也是為甚麼愛吃冰的人下肢容易肥腫、小腹瘦不下來！

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７：碳酸飲料

延續冰冷飲品的危機，腰粗美食還包含了碳酸飲料！汽水、氣泡飲品等碳酸類產品，其中的二氧化碳和磷酸進入體內後，會抑制腸道中的益菌生長及存活，進而影響腸道蠕動，導致便秘、代謝不順等情況，種種因子環環相扣下，腰部線條自然也不會漂亮！

８：即食燕麥片

妳的早餐都怎麼吃呢？是否也依賴麥片果腹呢？即食麥片看似無油、無糖，負擔少，事實上它在製作過程中往往添加了過量的鈉，甚至為了增加風味還會添加不少糖與合成香料，這樣的高鈉食品進入體內，會促使身體水份滯留，影響體液平衡，讓脂肪通通堆積於腰部與腹部！

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